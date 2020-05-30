فنان عظيم لن يتكرر.. مصطفي قمر ينعي حسن حسني

أعرب الفنان مصطفي قمر عن حزنه الشديد علي رحيل الفنان حسن حسني الذي توفي فجر اليوم اثر ازمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا .





وكتب الفنان مصطفي قمر عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا: "الله يرحمك ياحبيبي ويجعل مثواك الجنة ربنا يصبرنا جميعا على فراقك ادعوا له ياجماعة عم حسن ده كان أطيب قلب في الدنيا وفنان عظيم لن يتكرر “انا لله وانا اليه راجعون".

وتوفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.