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أخبار العالم

فوضى عارمة| متظاهرون أمريكيون يحطمون مقر CNN ويحرقون سيارات الشرطة في أتلانتا..شاهد

السبت 30/مايو/2020 - 05:19 م
أعمال شغب في أتلانتا
أعمال شغب في أتلانتا
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أحمد محرم
دخل متظاهرون في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية فى موجه من أعمال شغب عنيفة، استمرارًا للاحتجاج على مقتل رجل أسود على يد شرطي في مدينة منيابوليس بولاية منيسوتا قبل أيام.

وحسب قناة "سي إن إن" حطم المتظاهرون الواجهة الزجاجية لمقر القناة في أتلانتا واشتبكوا مع رجال الشرطة المتمركزين خارجه، وأضرموا النار في سيارات الشرطة، وسط عجز رجال الأمن عن السيطرة على المشهد حتى بعد استدعاء القوات الخاصة SWAT للتدخل.


وأوضحت القناة أن مسيرات المتظاهرين بدأت سلمية وهادئة في الصباح الباكر، وما أن وصلت المسيرات إلى محيط مقر القناة حتى بدأت أعمال الشغب وتصاعدت بعنف حتى أصبح المشهد فوضى عارمة.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لوسائل الإعلام بينما كانوا يحاولون اقتحام مقر قناة "سي إن إن" بعد تكسيرهم شعارها الموضوع بحجم كبير على الواجهة الزجاجية.

و اعتقلت شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية امس مراسل قناة "سي إن إن" دون ذكر أي سبب، واقتادته بعيدا مع ثلاثة من زملائه بعد وضع القيود في أيديهم، أثناء تغطية الاحتجاجات في المدينة بعد مقتل مواطن من أصول أفريقية على يد شرطي.

وكان المراسل عمر جيمينز، وهو أسود البشرة، يصور محتجا أثناء القبض عليه عندما حاصره نحو ستة من رجال الشرطة البيض.

وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، حادث مقتل الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، جورج فلويد، الذي لقى مصرعه على يد أحد الضباط، في مشهد أثار موجة جدل واستياء على المستوى العالمي والمحلي. 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "نعرب عن حزننا شديد لمقتل فلويد في مدينة منيابوليس".

وكان ترامب أعلن أمس أنه وجه وزير العدل ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي" بفتح تحقيق في وفاة جورج فلويد قائلًا في تغريدة على موقع "تويتر": "مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل يجريان بالفعل، بطلب مني، تحقيقا في وفاة جورج فلويد المؤسفة جدا والمأساوية في منيابوليس".
فوضى عارمة| متظاهرون أمريكيون يحطمون مقر CNN ويحرقون سيارات الشرطة في أتلانتا..شاهد
فوضى عارمة| متظاهرون أمريكيون يحطمون مقر CNN ويحرقون سيارات الشرطة في أتلانتا..شاهد
فوضى عارمة| متظاهرون أمريكيون يحطمون مقر CNN ويحرقون سيارات الشرطة في أتلانتا..شاهد
فوضى عارمة| متظاهرون أمريكيون يحطمون مقر CNN ويحرقون سيارات الشرطة في أتلانتا..شاهد
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