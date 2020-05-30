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حوادث

الجار كلمة السر.. كشف غموض واقعة السطو المسلح على تاجر مصوغات ببني سويف

السبت 30/مايو/2020 - 06:40 م
صورة أرشيفية - ذهب
صورة أرشيفية - ذهب
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محمد عبدالحليم
تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف، اليوم السبت،  من كشف غموض واقعة السطو المسلح على تاجر، وسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية، من منزله بمدينة الفشن جنوبي المحافظة.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، بلاغًا من "ر. ع . م" تاجر ومقيم مدينة الفشن، باقتحام مجهولين يرتديان كمامات طبية منزله وسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.

وبتكثيف البحث والتحريات التي أشرف عليها العميد محمد عبدالوهاب مدير المباحث الجنائية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة " م.س.أ "، ٢٥ عامًا، و" م. أ . م" وشهرته الأبيض، ٢٥ عامًا، يقيمان بندر الفشن، بالاشتراك مع عم المتهم الأول جار المجني عليه، الذي سهل لهما الدخول عن طريق النزول من سطح منزله.

وتم  القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما  الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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