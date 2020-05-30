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محافظات

رغم كورونا .. رقص ودي جي فى حفليّ عرس بالقليوبية

السبت 30/مايو/2020 - 08:33 م
رغم كورونا .. رقص
رغم كورونا .. رقص ودي جي فى حفلين عرس بالقليوبية
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إبراهيم الهوارى
شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية قيام البعض بتنظيم حفل عرس رغم خطورة التزاحم من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد وسط زغاريد الأهالى.


كما شهدت قرية الدير بطوخ قيام مجموعة من الشباب بالرقص على أنغام الدى جي أثناء نقل عفش منقولات عروسة دون اتخاذ إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وكان البعض قد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمجموعة من الشباب يتبادلون الرقص علي أنغام الدى جي بطوخ وبنها أثناء حفل عرس ونقل منقولات عروسة وسط تعليقات الأهالي لرفضهم تلك الأفعال التي ساهمت في انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مدينة طوخ قد شهدت حفل زفاف عروس على موتوسيكل رغم خطورة التزاحم في انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد حيث احضر العريس العروسة من الكوافير على دراجة نارية حتى لا يلفت الأنظار إليهما فيما استقبله الأهالي بالزغاريد.

وكان محمد ياسين نائب رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية قد تمكن من فض مؤخرا فرح بقرية مشتهر بدائرة مركز طوخ وذلك بناء على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.
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