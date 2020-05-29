صحة القليوبية تبحث تسليم شنطة علاج كورونا للمصابين في المنزل

قال مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية إنه سوف يتم غدا السبت اجتماع مع قيادات المديرية لمناقشة تحديث البروتوكول العلاجي لمرضى فيروس كورونا المستجد.









وأشار المصدر إلى أن إجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا من الحالات البسيطة تتم بعد توقيع الكشف على الحالة وتشخيصها بالمستشفى من خلال تسليم المريض حقيبة مستلزمات وقائية وأدوية، بالإضافة إلى ترمومتر زئبقي لقياس درجة الحرارة وهاند جيل وكمامات طبية بالإضافة إلى كارت متابعة الحالة الصحية طبقا لحالة المصاب.





وأوضح المصدر أن المريض يقوم بتسجيل بياناته الشخصية وتاريخه المرضي في كارت متابعة الحالة الصحية حيث تتم المتابعة الطبية الدورية لحالته الصحية وإجراء المسحات المعملية لفيروس كورونا على فترات محددة لحين سلبية نتائج تحاليله وتمام شفائه.





ويجرى تسليم الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزليًا ضد فيروس كورونا والذين ما زالت نتائج تحاليلهم ايجابية ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارا مع تراجع الأعراض المرضية وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفيات.





وأكد المصدر أنه تم تخصيص 11 مستشفى بالمحافظة ضمن 320 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث سيتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل ضمن تحديث تطبيق صحة مصر الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التي خصصتها الوزارة.





كانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية أعلنت عن تخصيص 5 أماكن بالمحافظة لإجراء الأشعة المقطعية على الصدر في حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل شكاوى المواطنين من امتناع عدد كبير من مراكز الأشعة الخاصة عن إجراء هذه الأشعة.





وأشارت المديرية إلى أن الخدمة متوفرة في مستشفيات التأمين الصحي ببنها وشبرا الخيمة وبنها العام وشبين القناطر، بالإضافة إلى مستشفى بنها الجامعي.





كما أعلنت مديرية الشئون الصحية فى القليوبية أرقام الأطباء مسؤولى الترصد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد للاستفسار عن حالات الاشتباه بكورونا.





وجاء الأرقام كالتالي: الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية 01224386700 والدكتور أشرف الشافعي مدير إدارة المستشفيات 01227019057 والدكتور محمد جمال مدير إدارة الطوارئ 01004901112 والدكتور محمد إبراهيم مدير الرعاية الحرجة والعاجلة 01223288456 والدكتور محمد سعيد مسئول العناية المركزة بالقليوبية 01000063275 .