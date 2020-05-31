من مطبخك .. علاجات منزلية لحروق الزيت

علاج الحروق البسيطة أو الطفيفة ليست أمر سهل فمن الممكن التعرض لحادث الحروق في المطبخ أو عند تناول القهوة والحروق هي واحدة من أكثر الإصابات المنزلية شيوعًا وفقا لموقع health.
العسل
يمكن أن يساعد العسل بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا في علاج الحروق الطفيفة وخذ قطعة قطن أو منشفة مغموسة في ملعقة صغيرة من العسل ودلك برفق للحصول على نتائج فعالة.
معظم الأسر تجلب العسل لاستخدامه كعلاج منزلي سريع للحروق الخفيفة ويمكن أن تساعد الخصائص الصحية للعسل إلى حد ما في تقليل الألم وحرقان.
زيت جوز الهند
أحد العلاجات التقليدية للحروق زيت جوز الهند مليء بفيتامين E وفيتامين E لا يعالج الحروق فحسب ، بل يشفي الجلد أيضًا وبالنسبة لعلامة الحرق بعد الجلد يمكنك مزج نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند والتدليك على العلامة.
تساعد الخصائص الحمضية الموجودة في عصير الليمون على تفتيح العلامة وزيت جوز الهند معبأ أيضًا بالعديد من الخصائص المضادة للفطريات التي يمكن أن تمنع أي عدوى أخرى على الحرق.
العسل
يمكن أن يساعد العسل بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا في علاج الحروق الطفيفة وخذ قطعة قطن أو منشفة مغموسة في ملعقة صغيرة من العسل ودلك برفق للحصول على نتائج فعالة.
معظم الأسر تجلب العسل لاستخدامه كعلاج منزلي سريع للحروق الخفيفة ويمكن أن تساعد الخصائص الصحية للعسل إلى حد ما في تقليل الألم وحرقان.
زيت جوز الهند
أحد العلاجات التقليدية للحروق زيت جوز الهند مليء بفيتامين E وفيتامين E لا يعالج الحروق فحسب ، بل يشفي الجلد أيضًا وبالنسبة لعلامة الحرق بعد الجلد يمكنك مزج نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند والتدليك على العلامة.
تساعد الخصائص الحمضية الموجودة في عصير الليمون على تفتيح العلامة وزيت جوز الهند معبأ أيضًا بالعديد من الخصائص المضادة للفطريات التي يمكن أن تمنع أي عدوى أخرى على الحرق.