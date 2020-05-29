5 علاجات منزلية للحروق البسيطة.. 4 للماء الساخن

علاج الحروق البسيطة أو الطفيفة ليست أمر سهل فمن الممكن التعرض لعمليات الحروق في المطبخ أو عند تناول القهوة والحروق هي واحدة من أكثر الإصابات المنزلية شيوعًا.
يتم تصنيف الحروق حسب شدتها ويعتبر الحرق من الدرجة الأولى الأقل حدة لأنه يؤثر فقط على الطبقة الخارجية من الجلد وعادة ما يسبب ألمًا خفيفًا واحمرارًا وتورمًا وفقا لموقع healthline .
تؤثر حروق الدرجة الثانية على طبقات أعمق من الجلد وتسبب تقرحات وبشرة بيضاء ورطبة ولامعة والحروق من الدرجة الثالثة تنطوي على تلف جميع طبقات الجلد ، وفي حين أن الحروق من الدرجة الرابعة قد تشمل المفاصل والعظام وتعتبر حروق الدرجة الثالثة والرابعة حالات طوارئ طبية ويجب علاجها فقط في المستشفى.
يمكنك علاج معظم حروق الدرجة الأولى وحروق الدرجة الثانية التي يقل قطرها عن 3 بوصات في المنزل وهناك العلاجات الأفضل لشفاء بشرتك :
علاج منزلي للحروق
عادةً ما تستغرق الحروق الخفيفة حوالي أسبوع أو أسبوعين للشفاء تمامًا ولا تسبب ندوبًا في العادة الهدف من علاج الحروق هو تقليل الألم ومنع الالتهابات وشفاء الجلد بشكل أسرع واليكم علاج منزلي للحروق :
الماء البارد
أول شيء يجب عليك فعله عند الإصابة بحروق بسيطة هو تشغيل الماء البارد (وليس البارد) على منطقة الحرق لمدة 20 دقيقة تقريبًا ثم اغسل المنطقة المحروقة بالصابون المعتدل والماء.
كمادات باردة
يساعد الضغط البارد أو قطعة قماش مبللة نظيفة على منطقة الحرق في تخفيف الألم والتورم ويمكنك تطبيق الضغط على فترات من 5 إلى 15 دقيقة وحاول ألا تستخدم الكمادات شديدة البرودة لأنها قد تهيج الحرق أكثر.
مراهم المضادات الحيوية
تساعد المراهم والكريمات المضادات الحيوية على منع الالتهابات وضع مرهمًا مضادًا للبكتيريا مثل Bacitracin أو Neosporin على الحرق والغطاء بغشاء لاصق أو ضمادة أو قطعة قماش معقمة غير منفوشة.
الحد من التعرض لأشعة الشمس
ابذل قصارى جهدك لتجنب تعريض الحرق لضوء الشمس المباشر وسيكون الجلد المحروق حساسًا جدًا لأشعة الشمس ابقها مغطاة بالملابس.
لا تفرقع البثور
بقدر ما قد يكون مغريًا ، اترك البثور بمفردها ويمكن أن يؤدي انفجار البثور بنفسك إلى الإصابة بالعدوى وإذا كنت قلقًا بشأن البثور التي تكونت بسبب الحرق ، فاستشر أخصائيًا طبيًا.
خذ مسكنات الألم بدون وصفة طبية
إذا كنت تعاني من الألم ، تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) مثل ايبوبروفين (موترين ، أدفيل) أو نابروكسين (أليف) تأكد من قراءة الملصق الخاص بالجرعة الصحيحة.
علاج الحروق البسيطة
هناك مجموعة من العلاجات المنزلية للحروق التي يمكن للناس تجربتها والتي تكون علاج للحروق البسيطة ويمكن أن تساعد العلاجات المنزلية التالية الشخص في علاج حروق الدرجة الأولى والثانية بأمان وفعالية
تشغيل الحرق تحت الماء البارد
تشغيل الماء البارد على حروق من الدرجة الأولى أو الثانية لمدة 20 دقيقة يمكن أن يبرد الجلد ويهدئ الحرق ويمنع المزيد من الإصابة.
هذا العلاج له تأثيران مفيدان ويقلل أو يوقف الألم ويمنع الحرق من تفاقم وتلف الطبقات العميقة من الجلد.
تنظيف الحرق
بعد تشغيل الحرق تحت الماء البارد ، من الضروري تنظيف الحرق جيدًا ويجب على الناس استخدام صابون خفيف مضاد للبكتيريا وتجنب التنظيف.
تنظيف الحرق برفق سيساعد على منع العدوى وإذا ظهرت عدوى في الحرق ، فقد يؤثر ذلك على عملية الشفاء وإذا لم يلتئم الحرق بشكل صحيح ، فقد يحتاج الشخص إلى عناية طبية.
الضمادات
قد لا يحتاج الشخص إلى تغطية حروق طفيفة من الدرجة الأولى أو الثانية بضمادة إذا لم تكن بثور الحروق مفتوحة.
ومع ذلك إذا كان موضع الحرق يعني أن الغضب محتمل ، إذا كان يمكن للأوساخ أن تدخل الجلد بسهولة ، أو إذا بدأت أي بثور ناز ، فقد توفر الضمادة حاجزًا ضد العدوى.
من المهم لف الضمادة بشكل فضفاض ، وتجنب وضع الضمادات اللاصقة مباشرة على الجرح.
كريمات المضادات الحيوية
عندما يكون للحرق بثور مفتوحة ، قد يرغب الشخص في استخدام كريمات ومراهم المضادات الحيوية .
قد تساعد كريمات المضادات الحيوية على منع العدوى في الجرح وتساعد على التئام الحرق بشكل أسرع.
بعد وضع كريم مضاد حيوي ، قم بتغطية أي بثور مكشوفة لحماية الجرح من العدوى.
مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية
حروق الدرجة الأولى والثانية تسبب الألم حتى تلتئم و قد يرغب الشخص في تناول الدواء للمساعدة في تقليل الألم والتورم.
الإيبوبروفين هو خيار آمن وفعال كمسكن للألم وهو دواء مضاد للالتهابات غير الستيرويدية (NSAID) يمكن أن يقلل أيضًا من الالتهاب .
ابق بعيدا عن الشمس
يمكن أن يساعد الحفاظ على الحرق في الظل عندما تكون بالخارج في الطقس الحار أو المشمس على تقليل الألم وخطر زيادة الحرق أو تعميقه.
إذا لم يكن من الممكن تجنب الشمس ، يجب على الشخص ارتداء ملابس فضفاضة تغطي الجرح.
الصبار
الصبار مكون شائع في العديد من الكريمات وواقيات الشمس والمرطبات في شكل هلام هو علاج موضعي لعلاج الحروق وتعزيز التئام الجروح.
نبات الصبار طبيعي مضاد للالتهابات ، يعزز الدورة الدموية الجيدة كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا تمنع نمو البكتيريا.
العسل
وجدت مراجعة منهجية من 2018 أن العسل قد يوفر بعض الفوائد السريرية عندما يطبقها الشخص على الحروق.
قد يساعد وضع العسل على الضمادة ، ثم وضعه على الحرق ، في تعقيم المنطقة ومنع العدوى ويمكنه أيضًا تهدئة الجلد المحروق ، وتخفيف بعض الألم.
علاج منزلي لحروق الماء الساخن
يجب اتباع بعض القواعد لعلاج حروق الماء الساخن وفقا لموقع webmed :
انغمس في الماء البارد لمدة 10 أو 15 دقيقة
استخدم الكمادات في حالة عدم توفر المياه الجارية
لا تضع الثلج لتقليل درجة حرارة الجسم وتسبب المزيد من الألم والضرر
لا تكسر البثور أو تضع الزبدة أو المراهم التي يمكن أن تسبب التهاب
علاج منزلي لحروق الزيت
العسل
يمكن أن يساعد العسل بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا في علاج الحروق الطفيفة وخذ قطعة قطن أو منشفة مغموسة في ملعقة صغيرة من العسل ودلك برفق للحصول على نتائج فعالة.
معظم الأسر تجلب العسل لاستخدامه كعلاج منزلي سريع للحروق الخفيفة ويمكن أن تساعد الخصائص الصحية للعسل إلى حد ما في تقليل الألم وحرقان.
زيت جوز الهند
أحد العلاجات التقليدية للحروق زيت جوز الهند مليء بفيتامين E وفيتامين E لا يعالج الحروق فحسب ، بل يشفي الجلد أيضًا وبالنسبة لعلامة الحرق بعد الجلد يمكنك مزج نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند والتدليك على العلامة.
تساعد الخصائص الحمضية الموجودة في عصير الليمون على تفتيح العلامة وزيت جوز الهند معبأ أيضًا بالعديد من الخصائص المضادة للفطريات التي يمكن أن تمنع أي عدوى أخرى على الحرق.
علاج منزلي للحروق السطحية
الصبار
غالبًا ما يتم وصف الألوة فيرا بأنها نبات الحرق وتظهر الدراسات دليلًا على أن الصبار فعال في التئام الحروق من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية والصبار مضاد للالتهابات ويعزز الدورة الدموية ويمنع نمو البكتيريا.
ضع طبقة من جل الصبار النقي المأخوذ من ورقة نبات الصبار مباشرة على المنطقة المصابة وإذا قمت بشراء الصبار في متجر ، فتأكد من احتوائه على نسبة عالية من الصبار وتجنبي المنتجات التي تحتوي على مواد مضافة وخاصة الصبغات والعطور.
العسل
قد يساعد العسل في شفاء الحروق الطفيفة عند استخدامه موضعيًا والعسل مضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات بشكل طبيعي.
يتم تصنيف الحروق حسب شدتها ويعتبر الحرق من الدرجة الأولى الأقل حدة لأنه يؤثر فقط على الطبقة الخارجية من الجلد وعادة ما يسبب ألمًا خفيفًا واحمرارًا وتورمًا وفقا لموقع healthline .
تؤثر حروق الدرجة الثانية على طبقات أعمق من الجلد وتسبب تقرحات وبشرة بيضاء ورطبة ولامعة والحروق من الدرجة الثالثة تنطوي على تلف جميع طبقات الجلد ، وفي حين أن الحروق من الدرجة الرابعة قد تشمل المفاصل والعظام وتعتبر حروق الدرجة الثالثة والرابعة حالات طوارئ طبية ويجب علاجها فقط في المستشفى.
يمكنك علاج معظم حروق الدرجة الأولى وحروق الدرجة الثانية التي يقل قطرها عن 3 بوصات في المنزل وهناك العلاجات الأفضل لشفاء بشرتك :
علاج منزلي للحروق
عادةً ما تستغرق الحروق الخفيفة حوالي أسبوع أو أسبوعين للشفاء تمامًا ولا تسبب ندوبًا في العادة الهدف من علاج الحروق هو تقليل الألم ومنع الالتهابات وشفاء الجلد بشكل أسرع واليكم علاج منزلي للحروق :
الماء البارد
أول شيء يجب عليك فعله عند الإصابة بحروق بسيطة هو تشغيل الماء البارد (وليس البارد) على منطقة الحرق لمدة 20 دقيقة تقريبًا ثم اغسل المنطقة المحروقة بالصابون المعتدل والماء.
كمادات باردة
يساعد الضغط البارد أو قطعة قماش مبللة نظيفة على منطقة الحرق في تخفيف الألم والتورم ويمكنك تطبيق الضغط على فترات من 5 إلى 15 دقيقة وحاول ألا تستخدم الكمادات شديدة البرودة لأنها قد تهيج الحرق أكثر.
مراهم المضادات الحيوية
تساعد المراهم والكريمات المضادات الحيوية على منع الالتهابات وضع مرهمًا مضادًا للبكتيريا مثل Bacitracin أو Neosporin على الحرق والغطاء بغشاء لاصق أو ضمادة أو قطعة قماش معقمة غير منفوشة.
الحد من التعرض لأشعة الشمس
ابذل قصارى جهدك لتجنب تعريض الحرق لضوء الشمس المباشر وسيكون الجلد المحروق حساسًا جدًا لأشعة الشمس ابقها مغطاة بالملابس.
لا تفرقع البثور
بقدر ما قد يكون مغريًا ، اترك البثور بمفردها ويمكن أن يؤدي انفجار البثور بنفسك إلى الإصابة بالعدوى وإذا كنت قلقًا بشأن البثور التي تكونت بسبب الحرق ، فاستشر أخصائيًا طبيًا.
خذ مسكنات الألم بدون وصفة طبية
إذا كنت تعاني من الألم ، تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) مثل ايبوبروفين (موترين ، أدفيل) أو نابروكسين (أليف) تأكد من قراءة الملصق الخاص بالجرعة الصحيحة.
علاج الحروق البسيطة
هناك مجموعة من العلاجات المنزلية للحروق التي يمكن للناس تجربتها والتي تكون علاج للحروق البسيطة ويمكن أن تساعد العلاجات المنزلية التالية الشخص في علاج حروق الدرجة الأولى والثانية بأمان وفعالية
تشغيل الحرق تحت الماء البارد
تشغيل الماء البارد على حروق من الدرجة الأولى أو الثانية لمدة 20 دقيقة يمكن أن يبرد الجلد ويهدئ الحرق ويمنع المزيد من الإصابة.
هذا العلاج له تأثيران مفيدان ويقلل أو يوقف الألم ويمنع الحرق من تفاقم وتلف الطبقات العميقة من الجلد.
تنظيف الحرق
بعد تشغيل الحرق تحت الماء البارد ، من الضروري تنظيف الحرق جيدًا ويجب على الناس استخدام صابون خفيف مضاد للبكتيريا وتجنب التنظيف.
تنظيف الحرق برفق سيساعد على منع العدوى وإذا ظهرت عدوى في الحرق ، فقد يؤثر ذلك على عملية الشفاء وإذا لم يلتئم الحرق بشكل صحيح ، فقد يحتاج الشخص إلى عناية طبية.
الضمادات
قد لا يحتاج الشخص إلى تغطية حروق طفيفة من الدرجة الأولى أو الثانية بضمادة إذا لم تكن بثور الحروق مفتوحة.
ومع ذلك إذا كان موضع الحرق يعني أن الغضب محتمل ، إذا كان يمكن للأوساخ أن تدخل الجلد بسهولة ، أو إذا بدأت أي بثور ناز ، فقد توفر الضمادة حاجزًا ضد العدوى.
من المهم لف الضمادة بشكل فضفاض ، وتجنب وضع الضمادات اللاصقة مباشرة على الجرح.
كريمات المضادات الحيوية
عندما يكون للحرق بثور مفتوحة ، قد يرغب الشخص في استخدام كريمات ومراهم المضادات الحيوية .
قد تساعد كريمات المضادات الحيوية على منع العدوى في الجرح وتساعد على التئام الحرق بشكل أسرع.
بعد وضع كريم مضاد حيوي ، قم بتغطية أي بثور مكشوفة لحماية الجرح من العدوى.
مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية
حروق الدرجة الأولى والثانية تسبب الألم حتى تلتئم و قد يرغب الشخص في تناول الدواء للمساعدة في تقليل الألم والتورم.
الإيبوبروفين هو خيار آمن وفعال كمسكن للألم وهو دواء مضاد للالتهابات غير الستيرويدية (NSAID) يمكن أن يقلل أيضًا من الالتهاب .
ابق بعيدا عن الشمس
يمكن أن يساعد الحفاظ على الحرق في الظل عندما تكون بالخارج في الطقس الحار أو المشمس على تقليل الألم وخطر زيادة الحرق أو تعميقه.
إذا لم يكن من الممكن تجنب الشمس ، يجب على الشخص ارتداء ملابس فضفاضة تغطي الجرح.
الصبار
الصبار مكون شائع في العديد من الكريمات وواقيات الشمس والمرطبات في شكل هلام هو علاج موضعي لعلاج الحروق وتعزيز التئام الجروح.
نبات الصبار طبيعي مضاد للالتهابات ، يعزز الدورة الدموية الجيدة كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا تمنع نمو البكتيريا.
العسل
وجدت مراجعة منهجية من 2018 أن العسل قد يوفر بعض الفوائد السريرية عندما يطبقها الشخص على الحروق.
قد يساعد وضع العسل على الضمادة ، ثم وضعه على الحرق ، في تعقيم المنطقة ومنع العدوى ويمكنه أيضًا تهدئة الجلد المحروق ، وتخفيف بعض الألم.
علاج منزلي لحروق الماء الساخن
يجب اتباع بعض القواعد لعلاج حروق الماء الساخن وفقا لموقع webmed :
انغمس في الماء البارد لمدة 10 أو 15 دقيقة
استخدم الكمادات في حالة عدم توفر المياه الجارية
لا تضع الثلج لتقليل درجة حرارة الجسم وتسبب المزيد من الألم والضرر
لا تكسر البثور أو تضع الزبدة أو المراهم التي يمكن أن تسبب التهاب
علاج منزلي لحروق الزيت
العسل
يمكن أن يساعد العسل بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا في علاج الحروق الطفيفة وخذ قطعة قطن أو منشفة مغموسة في ملعقة صغيرة من العسل ودلك برفق للحصول على نتائج فعالة.
معظم الأسر تجلب العسل لاستخدامه كعلاج منزلي سريع للحروق الخفيفة ويمكن أن تساعد الخصائص الصحية للعسل إلى حد ما في تقليل الألم وحرقان.
زيت جوز الهند
أحد العلاجات التقليدية للحروق زيت جوز الهند مليء بفيتامين E وفيتامين E لا يعالج الحروق فحسب ، بل يشفي الجلد أيضًا وبالنسبة لعلامة الحرق بعد الجلد يمكنك مزج نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند والتدليك على العلامة.
تساعد الخصائص الحمضية الموجودة في عصير الليمون على تفتيح العلامة وزيت جوز الهند معبأ أيضًا بالعديد من الخصائص المضادة للفطريات التي يمكن أن تمنع أي عدوى أخرى على الحرق.
علاج منزلي للحروق السطحية
الصبار
غالبًا ما يتم وصف الألوة فيرا بأنها نبات الحرق وتظهر الدراسات دليلًا على أن الصبار فعال في التئام الحروق من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية والصبار مضاد للالتهابات ويعزز الدورة الدموية ويمنع نمو البكتيريا.
ضع طبقة من جل الصبار النقي المأخوذ من ورقة نبات الصبار مباشرة على المنطقة المصابة وإذا قمت بشراء الصبار في متجر ، فتأكد من احتوائه على نسبة عالية من الصبار وتجنبي المنتجات التي تحتوي على مواد مضافة وخاصة الصبغات والعطور.
العسل
قد يساعد العسل في شفاء الحروق الطفيفة عند استخدامه موضعيًا والعسل مضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات بشكل طبيعي.