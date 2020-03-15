طريقة فعالة للتخلص من آثار الحروق القديمة

قال الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية لجراحات التجميل والجلدية، إنه يتم استخدام الليزر على نطاق واسع في عالم التجميل لإجراء كافة التعديلات العلاجية اللازمة على مشاكل الجلد، سواء الناتجة بفعل الحوادث والحروق ، أو المشاكل التجميلية المتعلقة بالتقدم في العمر وما شابه ذلك، وأيًا ما كان سبب إجراء الليزر فهو من التقنيات الآمنة تماما على الجلد.





في بيان له اليوم، أن الليزر يعد من أفضل الوسائل التي تقوم بتنظيف الجلد وتجديد خلاياه خصوصا تقنية الفراكشنال ليزر بأنواعها المختلفة، والتي يمكن استخدامها لعلاج الحروق السطحية وكذلك العميقة لأن شعاع الليزر يقوم بإزالة جزء من الندبة في الجلد أو إحداث جروح بها. وأوضح الدكتور أحمد الشريف،





وأضاف أنه مع استخدام الليزر يبدأ الجسم في عملية التئام الجرح من جديد، و هذا ما ينتج عنه إعادة تشكيل لندبة الحرق التي تدوم لسنوات في بعض الحالات وبهذه الآلية يمكن تحسين الجزء العميق للندبة وأيضا الجزء السطحي منها باستخدام الفراكشنال ليزر لإعادة تشكيل سطح الجلد من جديد.





وأوضح أنه يتم علاج آثار الحروق على الجلد باستخدام الليزر من خلال الخضوع لعدة جلسات يحددها الطبيب المختص وفقا لحالة كل مريض حيث تعالج أشعة الليزر تقريبًا ما نسبته 10 إلى 15 بالمائة من العيوب والندبات الجلدية مكان الحرق في كل جلسة، ويتم تكرار الجلسات حسب الحاجة عدة مرات حتى يتم الوصول إلى النتيجة المرجوة.





وأكد الدكتور أحمد الشريف، أن نتائج استخدام الليزر لإزالة آثار الحروق تظهر بشكل سريع جدًا، فمن الممكن أن تتم ملاحظة الفرق بعد الجلسة الأولى، إلا أن النتائج النهائية تحتاج إلى بعض الوقت لتظهر، فيجب أن يزول الالتهاب والتورم الطبيعي المرافق لمرحلة العلاج.



