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مرأة

الملعقة السحرية تعالج الحروق والبواسير في دقائق معدودة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:22 م
حروق
حروق
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لمياء الياسين
فوائد صحية غير متوقعة للعسل لصحتك لكنه فى المقابل له العديد من الاستخدامات الأخرى غير المتوقعة إليك أبرزها يقدمها موقع هيلث لاين 

1. الحروق ..

العسل مرطب للشفاء من الحروق ومنع الالتهابات لآلاف السنين ، وفقًا لمايو كلينك .العسل يجعل الجروح معقمة في وقت أقل ، ويعزز الشفاء ، ولا يترك ندبات بنفس قدر العلاج الآخر.

2. الذاكرة

العسل يمكن أن يحسن الذاكرة على المدى القصير والبعيد ، خاصة في النساء بعد انقطاع الطمث شهدت النساء بعد انقطاع الطمث الذين تلقوا علاجات العسل لعدة أسابيع تحسنا كبيرا في ذاكرتهم الفورية مثل النساء اللائي يعطون العلاج الهرموني من هرمون الاستروجين والبروجستين.

3. . البواسير
البواسير تسبب الحكة والألم في فتحة الشرج إذا كنت تبحث عن علاج منزلي فقد يلائم العسل يمكنك استخدام مزيج من العسل وزيت الزيتون وشمع النحل كعلاج موضعي أن هذا المزيج قلل بشكل كبير من الألم والحكة ، وكذلك النزيف.
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