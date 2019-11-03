الملعقة السحرية تعالج الحروق والبواسير في دقائق معدودة

فوائد صحية غير متوقعة للعسل لصحتك لكنه فى المقابل له العديد من الاستخدامات الأخرى غير المتوقعة إليك أبرزها يقدمها موقع هيلث لاين





1. الحروق ..





العسل مرطب للشفاء من الحروق ومنع الالتهابات لآلاف السنين ، وفقًا لمايو كلينك .العسل يجعل الجروح معقمة في وقت أقل ، ويعزز الشفاء ، ولا يترك ندبات بنفس قدر العلاج الآخر.





2. الذاكرة





العسل يمكن أن يحسن الذاكرة على المدى القصير والبعيد ، خاصة في النساء بعد انقطاع الطمث شهدت النساء بعد انقطاع الطمث الذين تلقوا علاجات العسل لعدة أسابيع تحسنا كبيرا في ذاكرتهم الفورية مثل النساء اللائي يعطون العلاج الهرموني من هرمون الاستروجين والبروجستين.





3. . البواسير