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مرأة

هل يمكن التخلص من آثار الحروق بالليزر .. طبيب تجميل يجيب

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:38 م
آثار الحروق
آثار الحروق
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آية التيجي
قال الدكتور محمد عماد الدين إستشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن آثار الحروق من أكثر المشاكل التي تسبب عدم الثقة بالنفس، ويمكننا الآن تجميل الحروق، وإزالة الآثار الناتجة عنها بكل سهولة، حيث تعددت التقنيات في تجميل الحروق، وهي بالأساس تعمل على إزالة الجلد من على الحرق، وأخذ قطع من الجلد في أماكن أخرى.

وقال عماد الدين، إن موجات الليزر يمكنها أن تحسن من آثار الحروق وتقضي عليها، كما أنها تعمل على توحيد لون البشرة، ويتم قبلها تحديد مكان الحرق، وتحديد الجهاز المستخدم حسب شدة الحرق، ويأخذ المصاب كريمات مضادة للالتهابات.

وأضاف عماد الدين، في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن إزالة آثار الحروق بالليزر تعتبر طريقة حديثة نسبيًا، وشكلت ثورة في عالم عمليات التجميل، حيث تم التوصل مؤخرًا إلى أن بعض موجات الليزر يمكنها المساهمة في التخلص من اثار الحروق والندوب، و يمكنها توحيد لون البشرة.

وأشار عماد الدين إلى أنه منذ ذلك الوقت توالت الأجهزة الحديثة في الظهور، وبدأ أطباء التجميل في التدريب عليها واستخدامها في علاج المرضى، وخاصة بعد اعتماد بعضها من قبل إدارة الغذاء والدواء التابعة للأمم المتحدة، وزاد انتشارها مع زيادة الدراسات التي تؤكد على كونها آمنة ومناسبة لعلاج نسبة كبيرة من المرضى، وبالأخص للذين تعرضوا لحروق، وتظهر عليهم آثار الحروق.
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