علاج منزلي للحروق الخفيفة .. 4 حيل لتجنب الشمس الحارقة

عندما تتعرض البشرة لشيء ساخن ، قد يكون التفكير الأول هو ما يجب وضعه على الحرق لتهدئة الألم والمساعدة في منع الضرر وهناك علاجات للحروق على تهدئة الجروح والتخلص من آثارها واليكم علاج منزلي للحروق الخفيفة.
علاج منزلي للحروق الخفيفة
يجب وجود علاج منزلي للحروق الخفيفة في حالة عدم وجود صيدلية قريبة واليكم علاج منزلي للحروق الخفيفة :
الفانيليا
استخدمي ممسحة قطنية مليئه بالفانيليا بلطف على الجلد المحروق وسيؤدي تبخر الكحول في خلاصة الفانيليا إلى تبريد الحرق وتخفيف الألم.
أكياس الشاي
يحتوي الشاي الأسود على حمض التانيك الذي يسحب الحرارة من الحروق للمساعدة على تقليل الألم وهذه المركبات المهدئة نفسها تجعل الشاي علاجًا منزليًا رائعًا لآلام الأسنان والعديد من الحالات الأخرى
وعالج الحرق بوضع اثنين أو ثلاثة أكياس شاي أسود رطبة باردة وتثبيتها على الحرق.
الخل الابيض
يحتوي الخل الأبيض على حمض الأسيتيك وهو مكون من الأسبرين يمكن أن يساعد في تخفيف الألم والحكة والتهاب الحرق كما أنه مطهر وقابض
وذلك سيساعد على منع الإصابة بالحرق الخل أيضًا يخرج الحرارة من الحرق ، مما يساعد على تخفيف الألم بشكل طبيعي وانقع المناشف الورقية في الخل المخفف لعمل كمادة مهدئة أو استخدم قطعة قطن لتنظيف الحرق بلطف.
علاج منزلي لحروق الاطفال
دائما ما يلعب طفلك في شغب لذلك من الممكن أن يتعرض لحروق بسيطة نتيجة بعض الحوادث واليكي علاج منزلي لحروق الاطفال دون جهد.
العسل
يعتبر العسل أحد المضادات الحيوية الطبيعية لعلاج التهاب الحلق ، مما يساعد على منع الإصابة بالحرق ويحتوي على توازن هيدروجيني طبيعي غير مضاد للبكتيريا.
لذلك بمجرد تطبيقه موضعيًا يمكن أن يقتل أي بكتيريا موجودة أو عدوى باقية على الجلد ويعمل العسل أيضًا على تبريد الحرق ، وتخفيف الألم ، ومساعدة الجلد على التعافي لذلك فهو علاج منزلي فعال لحروق الاطفال.
الحليب
يساعد الحليب على الشفاء من الحروق لذلك انقع الحرق في الحليب لمدة 15 دقيقة من أجل راحة سريعة يمكن أن يساعد الزبادي كامل الدسم كامل الدسم أيضًا على تبريد وترطيب بشرتك والتخلص من الجفاف وهو علاج منزلي لحروق الاطفال.
الشوفان
مع خصائصه المهدئة للجلد للحد من الالتهاب ، الشوفان مفيد بشكل خاص عندما يتعافى الحرق وتغري خدشه لذلك أضف كوبًا من الشوفان إلى ماء الاستحمام وانقعه لمدة 20 دقيقة لتهدئة الحروق.
وأضف بعض الشوفان إلى وعاء صغير من الماء وانقع المنطقة المصابة وجفف بشرتك بالهواء حتى تبقى طبقة رقيقة من الشوفان مما يقلل من الحكة ولمزيد من الراحة ، ضع بعض صودا الخبز في ماء الحمام بيكربونات الصودا تساعد على تهدئة التهاب الجلد.
علاج منزلي لحروق الوجه
من الممكن أن يتعرض وجهك للحروق أثناء تعرضك المستمر للشمس أو بعض الحوادث واليكم علاج منزلي لحروق الوجه
زيت جوز الهند
يعد زيت جوز الهند مصدرًا ممتازًا لفيتامين E الذي يشفي الجلد ويحتوي أيضًا على أحماض دهنية مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا ، والتي تساعد في منع الإصابة بالحروق.
إذا ترك الحرق علامة سيئة على بشرتك يقترح أحد العلاجات المنزلية إضافة عصير الليمون إلى زيت جوز الهند قبل تدليكه في العلامة وتساعد الخصائص الحمضية لعصير الليمون على تفتيح الندبة بينما يساعد زيت جوز الهند على التعافي.
زيت الافندر
اكتشف كيميائي فرنسي القوة العلاجية لزيت اللافندر في أوائل القرن العشرين عندما أحرق يده بشدة في حادث مختبر وأغرقه في وعاء من زيت اللافندر الأساسي ، خفف الزيت من الألم وشفي حرقه بسرعة.
اخلط ملعقة صغيرة من زيت اللافندر النقي مع حوالي 2 أونصة من الماء في زجاجة رذاذ واهتزّ ورشّ الجلد المحروق بخفة كلما دعت الحاجة ويعد زيت شجرة الشاي والبندق أيضًا علاجات فعالة للحروق الطفيفة.
الفيتامينات
يعزز فيتامين ج التئام الجروح وإنتاج الكولاجين ، المادة الأساسية للبشرة الجديدة وفيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على إصلاح وحماية بشرتك لتسريع الشفاء من الحرق.
والفيتامينات هي علاجات منزليه للحروق لذلك تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات C و E أو تناول 2000 ملليغرام من فيتامين C و 1000 IU من فيتامين E لمدة أسبوع أو نحو ذلك بعد الحرق ويمكنك أيضًا فتح كبسولة فيتامين E وتطبيقها مباشرة على الحرق لمساعدتها على الشفاء ومنع الندوب.
علاج منزلي لحروق الشمس
يعاني الكثيرون من حروق الشمس خاصة في قصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة واليكم علاج منزلي لحروق الشمس :
ضع الماء البارد أو الفاتر فوق الحرق لمدة 20 دقيقة وامتنع عن استخدام الثلج أو الماء المبرد أو الكريمات على الحرق.
قم بإزالة أي ملابس أو مجوهرات على الجلد المصاب أو بالقرب منه ومع ذلك لا تقم بإزالة أي قطعة ملابس عالقة في الحرق.
بعد تبريد المنطقة المصابة ، ضع غسولًا يحتوي على الصبار أو مرطب فوق الحرق والقيام بذلك يساعد على منع التجفيف ويساعد على تخفيف الألم.
من الضروري تغطية المنطقة المحروقة لمنع العدوى ومع ذلك امتنع عن لفه بإحكام شديد لتجنب الضغط المفرط على الجلد التالف واستخدم ضمادة شاش جافة أو قطعة قماش نظيفة لتغطية المنطقة ويجب الامتناع عن استخدام الملابس الناعمة مثل البطانيات والمناشف.
بعد شفاء الحرق تجنب تعريضه لضوء الشمس لمنع التندب وقد يكون الاحمرار موجودًا لعدة أسابيع خاصة إذا كان لون بشرتك داكنًا وهذا ما يسمى فرط التصبغ التالي للالتهاب لهذا الغرض ابحث عن ملجأ كلما أمكن ، وارتدِ ملابس واقية ، أو استخدم واقيًا من الشمس بعامل حماية 30 أو أعلى مقاوم للماء واسع النطاق.
علاج منزلي لحروق الوجه من الشمس
يمكنك وضع الصبار أو مرهم مضاد حيوي على المنطقة المحروقة بعد تبريده لتسهيل الشفاء.
يمكن استخدام العسل أيضًا بعد تنظيف المنطقة المصابة لديه خصائص التئام الجروح ، ومضادات الأكسدة ، والتغذية ، ومضادات الميكروبات التي يمكن أن تساعد في العلاج.
ضع الفازلين على المنطقة المصابة مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.
امتنع عن استخدام الشحوم أو الزبدة أو البودرة على الحرق لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الضرر.
فمرر المياه على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة مع الحرص على عدم سكبها على أي شخص آخر وبدلًا من ذلك خذ حمامًا باردًا.
علاج منزلي للحروق الخفيفة
يجب وجود علاج منزلي للحروق الخفيفة في حالة عدم وجود صيدلية قريبة واليكم علاج منزلي للحروق الخفيفة :
الفانيليا
استخدمي ممسحة قطنية مليئه بالفانيليا بلطف على الجلد المحروق وسيؤدي تبخر الكحول في خلاصة الفانيليا إلى تبريد الحرق وتخفيف الألم.
أكياس الشاي
يحتوي الشاي الأسود على حمض التانيك الذي يسحب الحرارة من الحروق للمساعدة على تقليل الألم وهذه المركبات المهدئة نفسها تجعل الشاي علاجًا منزليًا رائعًا لآلام الأسنان والعديد من الحالات الأخرى
وعالج الحرق بوضع اثنين أو ثلاثة أكياس شاي أسود رطبة باردة وتثبيتها على الحرق.
الخل الابيض
يحتوي الخل الأبيض على حمض الأسيتيك وهو مكون من الأسبرين يمكن أن يساعد في تخفيف الألم والحكة والتهاب الحرق كما أنه مطهر وقابض
وذلك سيساعد على منع الإصابة بالحرق الخل أيضًا يخرج الحرارة من الحرق ، مما يساعد على تخفيف الألم بشكل طبيعي وانقع المناشف الورقية في الخل المخفف لعمل كمادة مهدئة أو استخدم قطعة قطن لتنظيف الحرق بلطف.
علاج منزلي لحروق الاطفال
دائما ما يلعب طفلك في شغب لذلك من الممكن أن يتعرض لحروق بسيطة نتيجة بعض الحوادث واليكي علاج منزلي لحروق الاطفال دون جهد.
العسل
يعتبر العسل أحد المضادات الحيوية الطبيعية لعلاج التهاب الحلق ، مما يساعد على منع الإصابة بالحرق ويحتوي على توازن هيدروجيني طبيعي غير مضاد للبكتيريا.
لذلك بمجرد تطبيقه موضعيًا يمكن أن يقتل أي بكتيريا موجودة أو عدوى باقية على الجلد ويعمل العسل أيضًا على تبريد الحرق ، وتخفيف الألم ، ومساعدة الجلد على التعافي لذلك فهو علاج منزلي فعال لحروق الاطفال.
الحليب
يساعد الحليب على الشفاء من الحروق لذلك انقع الحرق في الحليب لمدة 15 دقيقة من أجل راحة سريعة يمكن أن يساعد الزبادي كامل الدسم كامل الدسم أيضًا على تبريد وترطيب بشرتك والتخلص من الجفاف وهو علاج منزلي لحروق الاطفال.
الشوفان
مع خصائصه المهدئة للجلد للحد من الالتهاب ، الشوفان مفيد بشكل خاص عندما يتعافى الحرق وتغري خدشه لذلك أضف كوبًا من الشوفان إلى ماء الاستحمام وانقعه لمدة 20 دقيقة لتهدئة الحروق.
وأضف بعض الشوفان إلى وعاء صغير من الماء وانقع المنطقة المصابة وجفف بشرتك بالهواء حتى تبقى طبقة رقيقة من الشوفان مما يقلل من الحكة ولمزيد من الراحة ، ضع بعض صودا الخبز في ماء الحمام بيكربونات الصودا تساعد على تهدئة التهاب الجلد.
علاج منزلي لحروق الوجه
من الممكن أن يتعرض وجهك للحروق أثناء تعرضك المستمر للشمس أو بعض الحوادث واليكم علاج منزلي لحروق الوجه
زيت جوز الهند
يعد زيت جوز الهند مصدرًا ممتازًا لفيتامين E الذي يشفي الجلد ويحتوي أيضًا على أحماض دهنية مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا ، والتي تساعد في منع الإصابة بالحروق.
إذا ترك الحرق علامة سيئة على بشرتك يقترح أحد العلاجات المنزلية إضافة عصير الليمون إلى زيت جوز الهند قبل تدليكه في العلامة وتساعد الخصائص الحمضية لعصير الليمون على تفتيح الندبة بينما يساعد زيت جوز الهند على التعافي.
زيت الافندر
اكتشف كيميائي فرنسي القوة العلاجية لزيت اللافندر في أوائل القرن العشرين عندما أحرق يده بشدة في حادث مختبر وأغرقه في وعاء من زيت اللافندر الأساسي ، خفف الزيت من الألم وشفي حرقه بسرعة.
اخلط ملعقة صغيرة من زيت اللافندر النقي مع حوالي 2 أونصة من الماء في زجاجة رذاذ واهتزّ ورشّ الجلد المحروق بخفة كلما دعت الحاجة ويعد زيت شجرة الشاي والبندق أيضًا علاجات فعالة للحروق الطفيفة.
الفيتامينات
يعزز فيتامين ج التئام الجروح وإنتاج الكولاجين ، المادة الأساسية للبشرة الجديدة وفيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على إصلاح وحماية بشرتك لتسريع الشفاء من الحرق.
والفيتامينات هي علاجات منزليه للحروق لذلك تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات C و E أو تناول 2000 ملليغرام من فيتامين C و 1000 IU من فيتامين E لمدة أسبوع أو نحو ذلك بعد الحرق ويمكنك أيضًا فتح كبسولة فيتامين E وتطبيقها مباشرة على الحرق لمساعدتها على الشفاء ومنع الندوب.
علاج منزلي لحروق الشمس
يعاني الكثيرون من حروق الشمس خاصة في قصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة واليكم علاج منزلي لحروق الشمس :
ضع الماء البارد أو الفاتر فوق الحرق لمدة 20 دقيقة وامتنع عن استخدام الثلج أو الماء المبرد أو الكريمات على الحرق.
قم بإزالة أي ملابس أو مجوهرات على الجلد المصاب أو بالقرب منه ومع ذلك لا تقم بإزالة أي قطعة ملابس عالقة في الحرق.
بعد تبريد المنطقة المصابة ، ضع غسولًا يحتوي على الصبار أو مرطب فوق الحرق والقيام بذلك يساعد على منع التجفيف ويساعد على تخفيف الألم.
من الضروري تغطية المنطقة المحروقة لمنع العدوى ومع ذلك امتنع عن لفه بإحكام شديد لتجنب الضغط المفرط على الجلد التالف واستخدم ضمادة شاش جافة أو قطعة قماش نظيفة لتغطية المنطقة ويجب الامتناع عن استخدام الملابس الناعمة مثل البطانيات والمناشف.
بعد شفاء الحرق تجنب تعريضه لضوء الشمس لمنع التندب وقد يكون الاحمرار موجودًا لعدة أسابيع خاصة إذا كان لون بشرتك داكنًا وهذا ما يسمى فرط التصبغ التالي للالتهاب لهذا الغرض ابحث عن ملجأ كلما أمكن ، وارتدِ ملابس واقية ، أو استخدم واقيًا من الشمس بعامل حماية 30 أو أعلى مقاوم للماء واسع النطاق.
علاج منزلي لحروق الوجه من الشمس
يمكنك وضع الصبار أو مرهم مضاد حيوي على المنطقة المحروقة بعد تبريده لتسهيل الشفاء.
يمكن استخدام العسل أيضًا بعد تنظيف المنطقة المصابة لديه خصائص التئام الجروح ، ومضادات الأكسدة ، والتغذية ، ومضادات الميكروبات التي يمكن أن تساعد في العلاج.
ضع الفازلين على المنطقة المصابة مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.
امتنع عن استخدام الشحوم أو الزبدة أو البودرة على الحرق لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الضرر.
فمرر المياه على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة مع الحرص على عدم سكبها على أي شخص آخر وبدلًا من ذلك خذ حمامًا باردًا.