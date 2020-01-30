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وصفة سحرية لـ علاج الحروق.. تعرفي عليها

الخميس 30/يناير/2020 - 08:44 م
حياة عبد العزيز
تعاني الكثير من السيدات من الحروق البسيطة التي تكون نتيجة استخدام الفرن، أو استخدام طبق ساخن دون قصد، قدم موقع بولد سكاي طريقة فعالة لعلاج تلك الحروق في دقائق، تعرفي عليها خلال السطور التالية.


مكونات وصفة علاج الحروق:

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- فص ثوم مفروم.
- عسل ابيض.

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  طريقة تحضير وصفة  علاج الحروق:

- يوضع زيت الزيتون على النار بإضافة الثوم.
- التقليب الجيد مع رفع الثوم والزيت على النار، ثم إضافة العسل على الخليط.
- وضع الخليط في الثلاجة قبل الاستخدام.
- ضعي الخليط على المكان المراد لمدة ربع ساعة ثم يشطف.
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