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مرأة

كـ السحر.. 10 فوائد لن تصدقيها لزبدة الشيا وأبرزها علاج آثار الحروق

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:24 ص
زبدة الشيا
زبدة الشيا
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نهى هجرس
تعد زبدة الشيا من أهم المنتجات التى اشتهرت فى الفترة الأخيرة فى الحفاظ على البشرة وحمايتها ضد التجاعيد، ووفقًا لما كشفة موقع "boldsky" إليكم أهم استخدامات زبدة الشيا للبشرة وهى.
1- تسريع شفاء الجروح والحروق، كما تقلل من ظهور الندبات والأثار الداكنة على البشرة فيما بعد.
2- وسيلة طبيعية للتخفيف من الاحمرار وحروق الشمس، كما تعمل على شفاءها أيضًا. 
3- مرطب مذهل وسريع للجسم فهى فتعمل زبدة الشيا على ترطيب فروة الرأس، كما تساعد على القضاء على قشرة الرأس. 
4- تساعد زبدة الشيا فى علاج جفاف البشرة بشكل هائل، وتساعد فى التخلص من الأكزيمات والحكة. 
5-  تعد زبدة الشيا علاج فوري فعال للدغات الحشرات. 

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6- مقشر لطيف للجسم استخدمي زبدة الشيا قبل استعمال مقشر السكر للجسم، وقومي بتدليك الجسم برفق لإزالة طبقات الجلد الميت.
7- تساهم فى العناية ببشرة الأطفال الرضع زبدة الشيا ممتازة للعناية ببشرة الأطفال الرضع وتهدئة التهابات الحفاض. 
8- للتخلص من حكة فروة الرأس يمكنك استخدام زبدة الشيا الخام لعلاج جفاف فروة الرأس وتهدئة الحكة.
9- لترطيب الشفاه يمكنك استخدام زبدة الشيا الخام كبلسم للشفاه للحفاظ على نعومة الشفاه وترطيبها.
10- للتخلص من علامات التمدد على الجلد، يمكنك تدليك الأماكن المصابة باستخدام زبدة الشيا الخام.
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