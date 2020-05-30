لو اتلسعتي.. 5 علاجات منزلية مجربة للحروق

الحروق يتم تصنيفها طبيا حسب شدتها حيث يعتبر حرق الدرجة الأولى الأقل حدة لأنه يؤثر فقط على الطبقة الخارجية من الجلد وعادة ما يسبب ألمًا خفيفًا واحمرارًا وتورمًا.
ووفقا لموقع health ، تؤثر حروق الدرجة الثانية على طبقات أعمق من الجلد وتسبب تقرحات وبشرة بيضاء ورطبة ولامعة، بينما الحروق من الدرجة الثالثة تنطوي على تلف جميع طبقات الجلد، وفي حين أن الحروق من الدرجة الرابعة قد تشمل المفاصل والعظام وتعتبر حروق الدرجة الثالثة والرابعة حالات طوارئ طبية ويجب علاجها فقط في المستشفى.
ويمكنك علاج معظم حروق الدرجة الأولى وحروق الدرجة الثانية التي يقل قطرها عن 3 بوصات في المنزل وهناك بعض العلاجات المفضلة لشفاء بشرتك:
علاج منزلي للحروق
عادةً ما تستغرق الحروق الخفيفة حوالي أسبوع أو أسبوعين للشفاء تمامًا ولا تسبب ندوبًا في العادة الهدف من علاج الحروق هو تقليل الألم ومنع الالتهابات وشفاء الجلد بشكل أسرع واليكم علاج منزلي للحروق :
الماء البارد
أول شيء يجب عليك فعله عند الإصابة بحروق بسيطة هو تشغيل الماء البارد على منطقة الحرق لمدة 20 دقيقة تقريبًا ثم اغسل المنطقة المحروقة بالصابون المعتدل والماء.
كمادات باردة
يساعد الضغط البارد أو قطعة قماش مبللة نظيفة على منطقة الحرق في تخفيف الألم والتورم ويمكنك تطبيق الضغط على فترات من 5 إلى 15 دقيقة وحاول ألا تستخدم الكمادات شديدة البرودة لأنها قد تهيج الحرق أكثر.
مراهم المضادات الحيوية
تساعد المراهم والكريمات المضادات الحيوية على منع الالتهابات وضع مرهمًا مضادًا للبكتيريا مثل Bacitracin أو Neosporin على الحرق والغطاء بغشاء لاصق أو ضمادة أو قطعة قماش معقمة غير منفوشة.
الحد من التعرض لأشعة الشمس
ابذل قصارى جهدك لتجنب تعريض الحرق لضوء الشمس المباشر وسيكون الجلد المحروق حساسًا جدًا لأشعة الشمس ابقها مغطاة بالملابس.
لا تفرغ البثور
بقدر ما قد يكون مغريًا ، اترك البثور بمفردها ويمكن أن يؤدي انفجار البثور بنفسك إلى الإصابة بالعدوى وإذا كنت قلقًا بشأن البثور التي تكونت بسبب الحرق ، فاستشر أخصائيًا طبيًا.
خذ مسكنات الألم بدون وصفة طبية
إذا كنت تعاني من الألم ، تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) مثل ايبوبروفين (موترين ، أدفيل) أو نابروكسين (أليف) تأكد من قراءة الملصق الخاص بالجرعة الصحيحة.
ووفقا لموقع health ، تؤثر حروق الدرجة الثانية على طبقات أعمق من الجلد وتسبب تقرحات وبشرة بيضاء ورطبة ولامعة، بينما الحروق من الدرجة الثالثة تنطوي على تلف جميع طبقات الجلد، وفي حين أن الحروق من الدرجة الرابعة قد تشمل المفاصل والعظام وتعتبر حروق الدرجة الثالثة والرابعة حالات طوارئ طبية ويجب علاجها فقط في المستشفى.
ويمكنك علاج معظم حروق الدرجة الأولى وحروق الدرجة الثانية التي يقل قطرها عن 3 بوصات في المنزل وهناك بعض العلاجات المفضلة لشفاء بشرتك:
علاج منزلي للحروق
عادةً ما تستغرق الحروق الخفيفة حوالي أسبوع أو أسبوعين للشفاء تمامًا ولا تسبب ندوبًا في العادة الهدف من علاج الحروق هو تقليل الألم ومنع الالتهابات وشفاء الجلد بشكل أسرع واليكم علاج منزلي للحروق :
الماء البارد
أول شيء يجب عليك فعله عند الإصابة بحروق بسيطة هو تشغيل الماء البارد على منطقة الحرق لمدة 20 دقيقة تقريبًا ثم اغسل المنطقة المحروقة بالصابون المعتدل والماء.
كمادات باردة
يساعد الضغط البارد أو قطعة قماش مبللة نظيفة على منطقة الحرق في تخفيف الألم والتورم ويمكنك تطبيق الضغط على فترات من 5 إلى 15 دقيقة وحاول ألا تستخدم الكمادات شديدة البرودة لأنها قد تهيج الحرق أكثر.
مراهم المضادات الحيوية
تساعد المراهم والكريمات المضادات الحيوية على منع الالتهابات وضع مرهمًا مضادًا للبكتيريا مثل Bacitracin أو Neosporin على الحرق والغطاء بغشاء لاصق أو ضمادة أو قطعة قماش معقمة غير منفوشة.
الحد من التعرض لأشعة الشمس
ابذل قصارى جهدك لتجنب تعريض الحرق لضوء الشمس المباشر وسيكون الجلد المحروق حساسًا جدًا لأشعة الشمس ابقها مغطاة بالملابس.
لا تفرغ البثور
بقدر ما قد يكون مغريًا ، اترك البثور بمفردها ويمكن أن يؤدي انفجار البثور بنفسك إلى الإصابة بالعدوى وإذا كنت قلقًا بشأن البثور التي تكونت بسبب الحرق ، فاستشر أخصائيًا طبيًا.
خذ مسكنات الألم بدون وصفة طبية
إذا كنت تعاني من الألم ، تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) مثل ايبوبروفين (موترين ، أدفيل) أو نابروكسين (أليف) تأكد من قراءة الملصق الخاص بالجرعة الصحيحة.