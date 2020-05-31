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محافظات

آدم .. سابع حالة ولادة في مستشفى العزل باسنا ..صور

الأحد 31/مايو/2020 - 08:34 ص
ادم
ادم
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شمس يونس
أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة بجنوب الأقصر، أنه تم إجراء  سابع حالة ولادة قيصرية داخل مستشفى العزل الصحي بإسنا.

وأوضحت أن الفريق الطبي تحت إشراف الدكتور  محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي استطاع إجراء سابع ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس  كورونا المستجد"كوفيد19".

وأشارت إلى أن السيدة تتلقى العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى إسنا التخصصي العزل الصحي وأنجبت في الساعات الأولى من اليوم طفلا ذكرا، حيث تمت تسميته من خلال الآم (ادم)  والتي كانت في غاية سعادتها بمولودها.

وأردفت مدير عام مستشفي اسنا التخصصي أن العملية قام بها نخبة من أطباء وتمريض  المستشفى  وهم الدكتور سليمان القاضي (أخصائي التخدير)  والدكتورة ثمرة عبد السلام (أخصائية الأطفال)  وفريق تمريض برئاسة رضا التوني (مفتشة التمريض بالأمانة). 

 وأوضحت أن حالة الأم والجنين بخير وفي صحة جيدة.


وكان قد  بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل الوزارة فى تجهيز المستشفيات التى تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة  لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا " كوفيد – 19 ". 


والمستشفيات هى مستشفي الأقصر العام وتقع بوسط مدينة الأقصر ومستشفي القرنة المركزى وتقع غرب المحافظة ومستشفى العديسات المركزى بمركز الطود جنوب مدينة الاقصر ومستشفى حميات الأقصر، وتقع فى منطقة الحبيل شرق المحافظة ومستشفى صدر إسنا، والتى تقع جنوب المحافظة.


 

آدم .. سابع حالة ولادة في مستشفى العزل باسنا ..صور
آدم .. سابع حالة ولادة في مستشفى العزل باسنا ..صور
آدم .. سابع حالة ولادة في مستشفى العزل باسنا ..صور
آدم .. سابع حالة ولادة في مستشفى العزل باسنا ..صور
آدم .. سابع حالة ولادة في مستشفى العزل باسنا ..صور
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