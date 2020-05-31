وسط هتافات مناهضة للإرهاب.. تشييع جثمان العقيد محمد فضل الله شهيد سيناء بالمحلة

شيع الآلاف من أهالي ومواطني مدينة المحلة الكبري ب محافظة الغربية ظهر اليوم في جنازة شعبية لتشيع جثمان العقيد أركان حرب العقيد محمد فضل الله شامه بمحل إقامته بسكة زفتي والتى استشهد فى إحدي العمليات الإرهابية بمنطقة جبل المغارة بشمال سيناء

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وانطلقت فعاليات الجنازة الشعبية فعاليات بوصول موكب السيارات العسكرية التي تحمل جثمان الشهيد من أمام أبواب مسجد السيدة رقية حتي مثواه الأخير بمقابر العائلة بنطاق عزبة حمد بنطاق حي ثان المحلة.





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وردد المشيعون من أقارب وزملاء الشهيد على رأسها " لا إله إلا الشهيد حبيب الله ...يسقط يسقط الإرهاب الغاشم " و" القصاص القصاص لدم أخونا اللى مات شهيدا للوطن ويسقط ..يسقط الإرهابيين التكفيريين " .





كما نعي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، شهيد الوطن العقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله، والذى استشهد إثر انفجار عبوه ناسفة بالتركمانية، بجبل المغارة بسيناء.





وتقدم محافظ الغربية، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أهالي محافظة الغربية، بخالص العزاء للشعب المصري، فى وفاة شهيد الواجب ، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة البطل الشهيد، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.





كما قرر محافظ الغربية، إلغاء افتتاح مشروعات الصرف الصحي والمقرر افتتاحها اليوم بمدينتى المحلة الكبرى وسمنود، حدادًا علي روح شهيد المحلة الكبرى الشهيد العقيد أركان حرب "محمد إبراهيم فضل الله"، الذى استشهد إثر انفجار عبوه ناسفة بالتركمانية، بجبل المغارة بسيناء.





ووجه محافظ الغربية بإرجاء جميع افتتاحات المشروعات التي نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية والموضوعة ضمن برنامج الافتتاحات .