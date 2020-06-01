مستور وبمشي على رجلي.. رد ناري من الفنان سيد صادق على شائعات مرضه وفقره.. فيديو

رد الفنان سيد صادق، على ما يتداول بشأن مرضه وشدة احتياجه وتعرضه للفقر، قائلا :"عايش مبسوط، ومستور ولم أشتكِ لأحد".





وأضاف صادق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه :"بصحتي وبمشي على رجلي، ومش مادد إيدي لحد، لماذا تؤذون أولادي وأحفادي بما تكتبون على المواقع"، مشيرا أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية، من أعز أصدقائه.





من جانبه انتقد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الأخبار المتداولة عن الفنان سيد صادق أنه لا يجد مصدرًا للرزق، مؤكدا أنه يحيا حياة كريمة ومستورة وخيره على الناس جميعًا.