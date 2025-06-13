عضو بالشيوخ: بيان الخارجية يؤكد ثوابت الدولة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية

أشاد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، ببيان وزارة الخارجية بشأن زيارة بعض الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية المتجهة إلى قطاع غزة وأنه بيان قوي وصريح نابع من الثوابت المصرية التاريخية التي تقوم على احترام سيادة الدولة.

وتابع قائلاً إن البيان عبر بشكل واضح وقوي وصريح عن أن أي دخول إلى الأراضي المصرية أو عبور مجالها الجوي يجب أن يتم وفق الضوابط والسياسات التي تضعها الدولة المصرية .

وأشار" الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن موقف مصرقيادة وحكومة وشعباً ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ورافض للتهجير القسري للفلسطينيين حتي لا تتم تصفية القضية الفلسطينية، موضحاً أن مصر منذ احداث السابع من اكتوبر 2023 حذرت من كل تلك التداعيات والتأكيد علي ان الحل هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود الرابع من يونيو 196.

وأشار " الكحيلي “ إلى أن الشعب الفلسطيني الأعزل يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة من حصار وقتل وتجويع ويتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان موضحاً أن مليوني فلسطيني يعيشون مأساة كارثة إنسانية وهو ما عبر عنه بيان الخارجية المصرية، حيث أشار البيان ”استمرارا في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان علي القطاع والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين" .

كما شدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية الخاصة بزيارة الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية مع القطاع، وضرورة الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة.