AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أكثر من مليون إصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية والكاريبي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:18 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
كشفت إحصائية جديدة لفرانس برس، اليوم الإثنين، عن وصول الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في أمريكا اللاتينية والكاريبي لأكثر من مليون إصابة. 

ويزداد الوضع تفاقما يوما تلو الآخر في البرازيل حيث يواصل وباء "كورونا" انتشاره بشراسة بين المواطنين ويفتك بأرواحهم، لتصبح البرازيل البؤرة الجديدة والرئيسية للوباء في أميركا اللاتينية، وتحتل المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحولت البرازيل مؤخرا إلى واحدة من أبرز بؤر "كورونا" في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة أكثر من 466 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى نحو 28 ألف حالة. 

وتشير بعض التقارير إلى أن عدد الإصابات الحقيقية في البرازيل قد تكون أعلى بكثير من الأعداد المسجلة رسميا وذلك نتيجة عدم إجراء فحوص كافية نتيجة عدم توافر أعداد كافية من معدّات الاختبار فضلا عن التأخر في إصدار نتائج الفحوص، كما تشير هذه التقارير إلى أن ما أحدثه الفيروس من وفيات في البرازيل "يمثل نحو 57% من عدد الوفيات بكورونا في كل أمريكا اللاتينية".

وفي الوقت الذي أصبحت فيه البرازيل تسجل أرقاما قياسية من حيث أعداد الإصابات والوفيات اليومية، بات لافتا إلى أن النظام الصحي بلغ طاقته القصوى في العديد من الولايات البرازيلية حيث أصبحت وحدات العناية المركزة في  المستشفيات مكتظة، أو تقترب من حالة الاكتظاظ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في لبنان لـ17 حالة

البرازيل تسجل أكثر من ٥ آلاف حالة وفاة بكورونا..فيديو

4.629.885 إصابة و308.677 وفاة.. كورونا يتفشى حول العالم

البرازيل تسجل 485 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلى معدل تضاعف للإصابات.. هل تصبح أمريكا اللاتينية بؤرة تفشي كورونا الجديدة؟

روسيا تسجل 9434 حالة إصابة جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

صديق عمرى ولم أتقاضى أجرا.. إيساف يعتذر عن غنائه في حفل عقد قران.. فيديو

إعلامية كويتية: مصر أبهرت العالم بحالة الثبات الاقتصادي رغم مخاطر كورونا

بفستان أنيق.. شاهد أول صور من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 6 يونيو.. والرابط المتداول مزور

عند سماع أذان المغرب .. علي جمعة يوصي بالدعاء وترديد 11 كلمة

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

AdvertisementS

دولة القانون .. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

قرار جديد للحكومة بشأن حظر التجوال .. تعرف عليه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الشهيد الـ 30.. وفاة رئيس قسم القلب بالمعهد القومي بـ كورونا

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

بعد القبض عليه أثناء الزفاف.. صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد دفع الغرامة

بعد إصابة آية عبد الرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر بـ كورونا .. أحمد موسى يدعم سيدات الإعلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواليد 1 يونيو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة

معجب لـ دارين حداد: ملكة جمال مش طبيعية| شاهد أحدث ظهور لها