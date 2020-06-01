أكثر من مليون إصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية والكاريبي

كشفت إحصائية جديدة لفرانس برس، اليوم الإثنين، عن وصول الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في أمريكا اللاتينية والكاريبي لأكثر من مليون إصابة.





ويزداد الوضع تفاقما يوما تلو الآخر في البرازيل حيث يواصل وباء "كورونا" انتشاره بشراسة بين المواطنين ويفتك بأرواحهم، لتصبح البرازيل البؤرة الجديدة والرئيسية للوباء في أميركا اللاتينية، وتحتل المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.





وتحولت البرازيل مؤخرا إلى واحدة من أبرز بؤر "كورونا" في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة أكثر من 466 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى نحو 28 ألف حالة.





وتشير بعض التقارير إلى أن عدد الإصابات الحقيقية في البرازيل قد تكون أعلى بكثير من الأعداد المسجلة رسميا وذلك نتيجة عدم إجراء فحوص كافية نتيجة عدم توافر أعداد كافية من معدّات الاختبار فضلا عن التأخر في إصدار نتائج الفحوص، كما تشير هذه التقارير إلى أن ما أحدثه الفيروس من وفيات في البرازيل "يمثل نحو 57% من عدد الوفيات بكورونا في كل أمريكا اللاتينية".





وفي الوقت الذي أصبحت فيه البرازيل تسجل أرقاما قياسية من حيث أعداد الإصابات والوفيات اليومية، بات لافتا إلى أن النظام الصحي بلغ طاقته القصوى في العديد من الولايات البرازيلية حيث أصبحت وحدات العناية المركزة في المستشفيات مكتظة، أو تقترب من حالة الاكتظاظ.