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أخبار العالم

شاهد اشتباكات المتظاهرين وقوات الأمن الأمريكية بمحيط البيت الأبيض.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:33 ص
اشتباكات المتظاهرين
اشتباكات المتظاهرين وقوات الأمن الأمريكية
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شريف سيد
نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو للاشتباكات الدائرة بين المحتجين وسلطات الأمن الأمريكية بالقرب من البيت الأبيض. 

كشفت وسائل إعلام، اليوم، عن إضرام النيران في السيارات المركونة في الشوارع بالقرب من البيت الابيض. 

كما قالت وسائل الإعلام إن المتظاهرون اشعلوا النيران في مقر الاتحاد الأمريكي للعمال وهو أكبر نقابة عمالية في الولايات المتحدة. 

كما اندلعت اشنباكات بين المتظاهرين وقات الأمن بالقرب من البيت الأبيض، مع بدء سريان حظر التجول الليلي في البلاد. 

وأعلن حاكم واشنطن الأمريكية، جاي إنسلي، اليوم، الدفع بـ 200 عنصر إضافي من الحرس الوطني لوقف أعمال النهب في المدينة. 

وفرض عمدة واشنطن، اليوم الإثنين، حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن من 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا بسبب الاحتجاجات. 
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