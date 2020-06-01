ولاية فيرجينيا الأمريكية تعلن فرض الطوارئ بسبب الاحتجاجات

أعلن حاكم ولاية فيرجينيا الأمريكية، اليوم، إعلان حالة الطوارئ في الولاية على إثر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وما أعقبها من عمليات سلب ونهب.





وألقت السلطات الأمريكية القبض على أكثر من 4 آلاف شخص في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.





وأعلن حاكم واشنطن الأمريكية، جاي إنسلي، اليوم، الدفع بـ 200 عنصر إضافي من الحرس الوطني لوقف أعمال النهب في المدينة.





وفرض عمدة واشنطن، اليوم الإثنين، حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن من 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا بسبب الاحتجاجات.





ونشر مراسل شبكة سي ان ان الأمريكية، اليوم الإثنين، شريط فيديو للاشتباكات بين الشرطة الأمريكية والمحتجين في واشنطن.