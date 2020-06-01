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أخبار العالم

بسبب استمرار الاحتجاجات وأعمال النهب.. لارا ترامب تهاجم حكام الولايات: خذلتوا الشعب

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:57 ص
شريف سيد
هاجمت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حكام الولايات؛ بسبب استمرار الاحتجاجات وأعمال السلب والنهب في البلاد. 

وكتبت لارا على تويتر: "قادة المدينة والدولة الذين تعهدوا بحماية مجتمعاتهم والحفاظ على القانون قد خذلوا شعبهم في العديد من المدن في جميع أنحاء هذا البلد". 

وأضاف لارا: "من المحزن حقا أن نرى الدمار عبر أمتنا العظيمة.. تطبيق القانون الآن". 

وذكرت إحصائيات كشفت عنها وسائل إعلام أمريكية، عن إلقاء السلطات الأمريكية القبض على أكثر من 4 آلاف شخص في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. 

وأعلن حاكم واشنطن الأمريكية، جاي إنسلي، اليوم، الدفع بـ 200 عنصر إضافي من الحرس الوطني لوقف أعمال النهب في المدينة. 
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