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أخبار العالم

أغلبهم بسبب تجمعات دينية.. كوريا الجنوبية تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:38 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في البلاد. 

وقالت وزارة الصحة الكورية الجنوبية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن 24 من هؤلاء مرتبطون بتجمعات دينية. ولم تحدد الوزارة ما إذا كانت هذه الحالات مرتبطة بمجموعة واحدة أو مجموعات متعددة.

وساعد تركيز سيول على الاختبارات واسعة النطاق وتتبع الاتصال البلاد في الحفاظ على عدد الحالات المؤكدة الإجمالية إلى أقل من 12000، بما في ذلك 271 حالة وفاة.

وأكد مسئول رفيع المستوى بالمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، الأحد، أن سول ستجري مشاورات مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوة كوريا الجنوبية إلى الانضمام لقمة مجموعة الدول السبع الكبار.

وذكر المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته - في تصريح للصحفيين اليوم نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أنه أدرك رغبة الرئيس الأمريكي من خلال تصريحاته التي أدلى بها وهو على متن "طائرته الرئاسية".

وأفاد في رد على سؤال عما إذا كان المكتب الرئاسي تلقى طلبا مسبقا لحضور قمة مجموعة الدول السبع، بأنه لم يتلق مثل هذا الطلب.
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