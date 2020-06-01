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فن

مستنية أسمع رأيكم.. أمينة خليل تعلن موعد عرض مسلسلها ليه لا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:11 م
امينه خليل
امينه خليل
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منار نور
أعلنت الفنانة أمينة خليل عن موعد عرض مسلسلها "ليه لا"، حيث كان من المفترض أن يعرض في النصف الثاني من السباق الرمضاني الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك. 


ونشرت الفنانة أمينه خليل صورة لها من خلال حسابها الشخصي إنستجرام وعلقت قائلة: "فاضل ٤ أيام على عرض مسلسل "ليه لأ؟!" أنا متحمسة جدًا ومبسوطة وخايفة في نفس الوقت.. يارب يعجبكم وتتابعوه علي @shahid.vod ومستنية اسمع رأيكم.. انشاءالله المسلسل يسليكم في الأوقات الصعبة دي.. كل سنة وانتم طيبين وخله بالكم من نفسكم ومن بعض وربنا يحرسنا كلنا 💕". 

وتجسد أمينة خليل بطلة المسلسل شخصية "عاليا"، وهى شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها فى زمام أمور الجيل الأصغر، لكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك في مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة، والمسلسل اجتماعى يتناول قصة جيل يريد التحكم فى زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل في الثلاثينات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة فى التجديد ولو كانت مخاطرة.

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