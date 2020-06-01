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فن

اللي قادرة لـ آمال ماهر تتر مسلسل ليه لأ تتجاوز الـ 6 ملايين مشاهدة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:51 ص
آمال ماهر
آمال ماهر
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آيه عاطف
حققت أغنية "اللي قادرة"، تتر مسلسل "ليه لا" للفنانة آمال ماهر نجاح كبير جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 6 ملايين  مشاهدة بعد مرور وقت قصير من طرحها على القناة الرسمية بموقع يوتيوب. 

تقول كلمات الأغنية: "اللِي قَـادرَة عَ الــتَّحَـدِّي وعَ الــمُـواجــهَة، واللِي قَادرَة في خُوفهَا تِـعلِن اِحتِجَـاجـهَا،، تِــبقىَ دِي هِــــيَّ الأَحَـــق،، إِنَّــهَـــا تـقُـــــول أَلـــف لَأ، لَو لَــقِت أيَّامهَـا مِش مَـاشيَة بــ مَـزَاجــهَا، اللِي رَافضَـــة وجُـودهَا يِبقىَ سَــدّ خَــانَة، أو تسِـــيب حَـــدّ يعَـــامِلـها بِـــ اســتِهـانَة".

صَعـب تِـــتحَاوِط بِـ سُـور، سَهـل لو تِـغـضَـب تِــثُــور، كِــبـرِيَـاءها مَانِـعـهَا تِـلــعَب دُور جَــبَــانَـة، عَــافيَة ذُوق، طُـول مَا أَنَــا صَاحـبِة حُـقُـوق، مِـش هَــبَان مَكـسُورَة وَلا هَـــبَان يوم ضَـعِـيفَـة، عَــافيَة ذُوق، شَــــايفَـة إِنِّـي مَـكَــانِي فُــوق، واللِي عَـاشِـت مَـلِكَـة مِش هَـتعِيش وَصِيفَـة".

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أغنية "اللي قادرة" كلمات نادر عبد الله، وألحان وتوزيع موسيقى: خالد عز، وهندسة صوتية: محمد إسماعيل، وباص جيتار: أحمد رجب، وجيتار أحمد حسين.

مسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانة أمينة خليل، بجانب كل من هاني عادي، ومحمد الشرنوبي، وشيرين رضا، وهالة صدقي، وعدد كبير من النجوم.
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