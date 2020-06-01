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فن

اللي جاي أحسن وأجمد.. رسالة عمرو وهبة إلى هشام جمال في عيد ميلاده

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
وجه الفنان عمرو وهبة تهنئة إلى صديقه هشام جمال عن طريق صورة تجمعهما، نشرها عبر حسابه على "إنستجرام". 

وعلق على الفيديو: كل سنه وأنت طيب وجدع وناجح وذكى ومجتهد وبترش علينا كحول من اللي في إيدك ده وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأجمد". 


يذكر أن عمرو وهبة تعاون مع هشام جمال في مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذي تم عرضه خلال رمضان 2019، وفيما غاب جمال عن تقديم الأعمال خلال رمضان 2020، كان عمرو وهبة ضمن أبطال مسلسل "فلانتينو" مع الفنان عادل إمام بالأشتراك مع عدد من الفنانين ومنهم؛ دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني وبدرية طلبة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

اللي جاي أحسن وأجمد.. رسالة عمرو وهبة إلى هشام جمال في عيد ميلاده
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