بهذه الكلمات.. دنيا سمير غانم تهنئ هشام جمال بعيد ميلاده

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وتظهر في الصور برفقة زوجها الاعلامي رامي رضوان والمطرب الملحن الشاب هشام جمال, وهنأت دنيا هشام جمال بمناسبة عيد ميلاده.





وعلقت علي الصورة قائلة: اتمني لك ايام مليئة بالسلام والسعادة دائما, اعمل بجد واجتهاد يا اخي العزيز فقد اثبتت قوة وتميز موهبتك كثيرا في مجالات كثيرة من قبل, اتمني لك النجاح الدائم واحظ بيوم ميلاد رائع.

















ونالت الصورة اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى :





بحبكك اوي بجدد





احلى هابي بيرث داي من احلى دودي في الدنيا





قمرر ي دودييي واتش قمرر





اييه القمرر دههههه





جدير بالذكر ان الفنانة دنيا سمير غانم شاركت في النسخة الإعلانية لحملة تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأغنية تحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى وخاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لاحتياجهم رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الأزمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.