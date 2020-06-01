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برلمان

برلماني: قناع وبوابات وكمامات مواجهة كورونا انجاز كبير لوزارة الأوقاف

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:25 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
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فريدة محمد
وصف النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب، إنتاج  وزارة الأوقاف من المجموعة الوطنية لاستثمارات الاوقاف للكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه وتسليم أول دفعة من إنتاجها لوزارة الأوقاف المصرية لتشرع بعد ذلك في التوسع في إنتاج هذه الكمامات لبيعها باسعار رمزية لكل من يريد الحصول عليها من المؤسسات والأفراد إضافة الى تطويرها لقناع الوجه وبوابات التعقيم بانه انجاز كبير لوزارة الأوقاف.

وقال " الكورانى " فى بيان له اصدره اليوم ان مساهمات وزارة الاوقاف مع مختلف مؤسسات الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) يضاف لسجل إنجازات وزارة الأوقاف التى اصبحت أدوارها متعددة بقيادة العالم المستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف موجها تحية قلبية لوزارة الاوقاف على النجاحات الكبيرة والمتعددة التى تحققها وتواجدها المستمر والدائم فى قلب الاحداث التى تهم مصر وشعبها.

وأكد النائب محمد الكورانى أن إنتاج وصناعة وزارة الاوقاف لهذه المنتجات المهمة فى مواجهة فيروس كورونا له دلالة كبيرة تؤكد قدرة المصريين على مواجهة اى تحديات او مخاطر داخلية أو خارجية تواجه مصر بما فيها فيروس كورونا مشيدا بالمهنية والاحترافية لصناع الأوقاف فى صناعة هذه المنتجات خاصة تطوير قناع الوجه الذى يحقق حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة والذي يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين وبالتالي يمنع انتقال الفيروس من شخص لآخر.

وأكد النائب محمد الكورانى أن إنتاج الأوقاف للكمامات يسهم بشكل فعال فى القضاء على مافيا استغلال مواجهة الدولة مع فيروس كورونا والاتجار فى الكمامات وبيعها باسعار كبيرة وخيالية مطالبا من الدكتور محمد مختار جمعة اقامة احتفالية كبرى بعد فيروس كورونا لتكريم صناع الاوقاف لهذه المنتجات التكريم اللائق بهم مع استمرار انتاج هذه المنتجات ومخاطبة الوزارات والجهات المختصة عن الصادرات المصرية لبحث إمكانية فتح أسواق خارجية لتصديرها لمختلف دول العالم خاصة الدول العربية والافريقية.
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