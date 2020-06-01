رغم كورونا.. مدارس بريطانيا تفتح أبوابها..فيديو

وقالت الصحة البريطانية إنها سجلت 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 38.489 شخصا. وأعلنت وزارة الصحة البريطانية ، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19"





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وأجرت وزارة الصحة البريطانية حتى الآن نحو 4.3 ملايين اختبار للكشف عن كورونا، بينها 115.725 اختبار في شهر مايو فقط.





وسجلت بريطانيا 1936 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 274.762.