رغم كورونا.. مدارس بريطانيا تفتح أبوابها..فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها بداية استقبال تلاميذ المدارس الابتدائية في عموم بريطانيا ضمن تطبيقِ إجراءاتِ تخفيفِ الحجرِ الصحي، وتعول الحكومة على عودة الحياةِ إلى طبيعتها ودفع الاقتصاد البريطاني.
وأعلنت وزارة الصحة البريطانية ، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19"وقالت الصحة البريطانية إنها سجلت 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 38.489 شخصا.
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وأجرت وزارة الصحة البريطانية حتى الآن نحو 4.3 ملايين اختبار للكشف عن كورونا، بينها 115.725 اختبار في شهر مايو فقط.
وسجلت بريطانيا 1936 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 274.762.
وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال إنه على الرغم من تزايد عدد العلماء الذين يعربون عن مخاوفهم بشأن تخفيف الحظ، "لا يمكننا أن نبقى في إغلاق إلى الأبد، يجب أن ننتقل".