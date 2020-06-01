شاهد .. شيفروليه سوبربان Z71 موديل 2021 بعد الكشف عنها .. صور

أعلنت شركة شيفروليه عن سيارة سوبربان Z71 موديل 2021 بـمجموعة صور على الانترنت، وهي النسخة الأكثر قوة من SUV كاملة الحجم ، بعد ستة أشهر تقريبًا من الكشف عن السيارة سوبربان الأساسية في ديسمبر الماضي.





وتستمد سوبربان Z71 قوتها بشكل قياسي من محرك V8 L84 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصانا وعزم دوران 520 نيوتن.متر .





ويمكن للعملاء اختيار محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصانا و624 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويقترن كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات.





وحصلت سوبربان Z71 ، 2021 على نظام التحكم في النزول من التل، كما يبرز تصميم السيارة في عدة مناطق بها تشتمل على شبك أسود معتم مخصص، وخطافات سحب أمامية وخلفية مطلية باللون الأحمر، وجنوط جديدة ملفوفة بإطارات BF Goodrich لجميع التضاريس.





ويمكنك شراء شيفروليه سوبربان Z71 بسعر 63,195 دولارا ولكن عند تجهيزها بمحرك V8 سعة 6.2 لتر، يقفز سعرها إلى ما يقرب من 70,000 دولار ، وبالمقارنة، يبدأ سعر سوبربان الأساسية من 52,995 دولارا.