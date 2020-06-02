لم أشعر بأنني فرد داخل الفريق.. البوركيني موسى يدان يروي كواليس رحيله عن الأهلي.. فيديو

كشف البوركيني موسى يدان لاعب النادي الأهلي السابق كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، قائلا: حدثت بعض المشاكل في الأهلي ولم أشعر بأنني فرد داخل الفريق ولكن اضطرتني بعض الظروف للرحيل عن الفريق.









وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: التواجد في نادي كبير مثل الأهلي شرف كبير لأي لا عب، لم أواجه ظلم خلال تواجدي في القلعة الحمراء.





وأضاف يدان :" كنت اللاعب الافريقي الوحيد داخل الأهلي ولم أواجه مشكلة مع الفريق أو الجماهير او اي فرد ولكن هذه كرة القدم يوما تكون في ناد وبعدها تكون في ناد آخر.





وعن صداقاته مع لاعبي الأهلي الذين زاملهم رد قائلا: كنت قريبا من جميع اللاعبين، مثل وائل جمعة ورامي ربيعة ومسعد عوض وعمرو جمال وأحمد فتحي وجميعهم على تواصل معي حتى الآن.



