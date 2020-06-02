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أخبار العالم

ظهور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في شوارع واشنطن.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:19 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ظهر قائد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، في شريط فيديو، خلال الجولة التي قام بها في العاصمة الأمريكية واشنطن للتأكد من الوضع الأمني فيها. 

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية للصحفيين إنه جاء لحماية المتظاهرين السلميين، وحماية البلاد من اي فوضى. 

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بنشر قوات الجيش الأمريكي في البلاد، وذلك في حالة فشل حكام الولايات في السيطرة على الأوضاع في الشارع الأمريكي. 

وأكد ترامب اليوم الثلاثاء، عمله على تطبيق العدالة والقانون في قضية مقتل الشاب جورج فلويد. 

وأضاف ترامب في كلمة من البيت الأبيض، أنه سيعمل على احترام قانون البلاد. 

وقال ترامب في كلمته إنه سيعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن يسمح باختطاف أصواتهم. 
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