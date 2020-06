ظهور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في شوارع واشنطن.. فيديو

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بنشر قوات الجيش الأمريكي في البلاد، وذلك في حالة فشل حكام الولايات في السيطرة على الأوضاع في الشارع الأمريكي.

وأكد ترامب اليوم الثلاثاء، عمله على تطبيق العدالة والقانون في قضية مقتل الشاب جورج فلويد.

وأضاف ترامب في كلمة من البيت الأبيض، أنه سيعمل على احترام قانون البلاد.

وقال ترامب في كلمته إنه سيعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن يسمح باختطاف أصواتهم.

Army GEN Mark Milley CJCS talks about the right to peaceful protest. @MilitaryTimes pic.twitter.com/8qOKVC4W5L