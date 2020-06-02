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رياضة

ساوثهامبتون يتوصل لاتفاق مع هازنهوتل على التجديد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:30 ص
هازنهوتل
هازنهوتل
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إسراء أشرف
توصل نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، لاتفاق مع النمساوي رالف هازنهوتل مدرب الفريق، بشأن تجديد عقده لأربع سنوات ليبقى في البريميرليج حتى 2024. 


ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" فإنه من المتوقع أن يعلن ساوثهامبتون تجديد عقد هازنهوتل الذي تولى االفريق لمدة عامين ونصف في ديسمبر 2018 بعد إقالة مارك هيوز، في وقت لاحق اليوم، الثلاثاء. 

ويحتل ساوثهامبتون المركز 14 في ترتيب  الدوري الإنجليزي، قبل تسع جولات من نهاية الموسم الجاري. 

وتسبب فيروس كورونا في تجميد النشاط في إنجلترا، وأغلب دول العالم، منذ منتصف شهر مارس الماضي. 

وعادت أندية الدوري الإنجليزي إلى التدريبات بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، تمهيدًا لاستئناف الموسم في 17 يونيو الجاري.
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