ساوثهامبتون يتوصل لاتفاق مع هازنهوتل على التجديد

توصل نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، لاتفاق مع النمساوي رالف هازنهوتل مدرب الفريق، بشأن تجديد عقده لأربع سنوات ليبقى في البريميرليج حتى 2024.









ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" فإنه من المتوقع أن يعلن ساوثهامبتون تجديد عقد هازنهوتل الذي تولى االفريق لمدة عامين ونصف في ديسمبر 2018 بعد إقالة مارك هيوز، في وقت لاحق اليوم، الثلاثاء.



