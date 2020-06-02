حقيقة إصابة عامل نظافة بكورونا أثناء عمله بدمياط

أثارت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" لعامل نظافة توفي جراء إصابته بفيروس "كورونا" وملقي بالشارع، حالة من الجدل والغضب العارمة من المواطنين تجاه المسؤلين والدولة، خاصة أنها تحمل هوية إحدى الشركات الخاصة.





وانتشرت بعض البوستات على صفحات التواصل الاجتماعى بأن عامل النظافة يعمل بإحدى شركات النظافة داخل محافظة دمياط، وهى معلومة غير صحيحة، بحسب ما أكدته مصادر من ديوان عام محافظة دمياط.





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وقال مصدر بديوان عام محافظة دمياط، إنه لا صحة للواقعة، حيث لا يوجد شركة نظافة تحمل الاسم نفسه داخل محافظة دمياط.





كما انتشرت مؤخرا خلال الساعات القليلة الماضية أنه تبين أن العامل مغربي الجنسية يعمل في إحدى شركات النظافة الخاصة، وأنه سقط على الأرض خلال تأدية عمله جراء الإرهاق والتعب إذ أنه يعاني من أحد الأمراض المزمنة.





وصرّح عامل النظافة، لوسائل إعلام مغربية، بأنه لم يتعرض للإصابة بمرض "كورونا" وأنه لا يعرف متى وكيف التقطت الصورة وجرى تداولها عبر شبكة الإنترنت.