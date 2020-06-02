AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حقيقة إصابة عامل نظافة بكورونا أثناء عمله بدمياط

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:35 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
أثارت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" لعامل نظافة توفي جراء إصابته بفيروس "كورونا" وملقي بالشارع، حالة من الجدل والغضب العارمة من المواطنين تجاه المسؤلين والدولة، خاصة أنها تحمل هوية إحدى الشركات الخاصة.

وانتشرت بعض البوستات على صفحات التواصل الاجتماعى بأن عامل النظافة يعمل بإحدى شركات النظافة داخل محافظة دمياط، وهى معلومة غير صحيحة، بحسب ما أكدته مصادر من ديوان عام محافظة دمياط.

اقرأ أيضا:

وقال مصدر بديوان عام محافظة دمياط، إنه لا صحة للواقعة، حيث لا يوجد شركة نظافة تحمل الاسم نفسه داخل محافظة دمياط.

كما انتشرت مؤخرا خلال الساعات القليلة الماضية أنه تبين أن العامل  مغربي الجنسية يعمل في إحدى شركات النظافة الخاصة، وأنه سقط على الأرض خلال تأدية عمله جراء الإرهاق والتعب إذ أنه يعاني من أحد الأمراض المزمنة.

وصرّح عامل النظافة، لوسائل إعلام مغربية، بأنه لم يتعرض للإصابة بمرض "كورونا" وأنه لا يعرف متى وكيف التقطت الصورة وجرى تداولها عبر شبكة الإنترنت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اصطفاف معدات وسيارات النظافة والتطهير لرفع القمامة في دمياط

إطلاق مبادرة لرفع القمامة من شوارع دمياط خلال وقت الحظر

ترشيحاتنا

ترند الفن: إصابة دينا حويدق مذيعة CBC بفيروس كورونا وأول ظهور لوالد محمد رمضان

بسبب كورونا .. إندونيسيا تعلن إلغاء الحج

حالة رجاء الجداوي.. مصادر بمستشفى العزل: دخلت العناية المركزة

الحياد لا معنى له.. تصريحات مستفزة لزعيم إخوان تونس حول ليبيا ودعم مرتزقة تركيا

كله كدب.. أحمد زاهر: محمد رمضان متواضع ولا يتدخل فى عمل زملائه.. فيديو

احترس.. القرض البنكي حرام شرعا في هذه الحالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج جذاب.. فيفي عبده تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

بـ لفة حجاب إفريقى وحافية القدمين.. ابنة شريف منير تثير الجدل على إنستجرام

للحصول على قصة شعر جديدة.. أم تعرض حياة أطفالها الثلاثة للخطر.. اعرف الحكاية