نتنياهو: ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قال :" ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران".



وأضاف أن اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم وربما نسمح لهم بمغادرة غزة وقتها ستنتهي الحرب.



كما عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن الرئيس الأمريكي ترامب، قال سنوجه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية إذا اقتضت الضرورة.

و أكد "ترامب" على أن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة وتم تدميره، مضيفا "سنكرر ضرباتنا في إيران إذا لزم الأمر".

و أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوجئ بقصف سوريا.



وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: في الأيام الأخيرة، رأينا تقارير تُفيد بتزايد أعداد القتلى في غزة، والرئيس لا يرضى برؤية ذلك.

وقالت ليفيت إن ترامب يريد وقف القتل والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المختطفين من غزة.