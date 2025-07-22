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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

معجب يعثر على سيارة مذيع شهير قبل أن تتحرك الشرطة

سيارة كريس هاريس
سيارة كريس هاريس
عزة عاطف

تعرض الإعلامي وعاشق السيارات «كريس هاريس»، مقدم برنامج "توب جير" السابق، لسرقة سيارته الكلاسيكية BMW M5 E28 فجر 21 يوليو 2025، على الطريق السريع M5 في كليفتون في بريستول الأمريكية.

900 ألف متابع يتفوقون على الشرطة

هاريس، الذي يمتلك نحو 900 ألف متابع على “إنستجرام”، أطلق نداءً عاجلًا لمتابعيه لمساعدته في العثور على السيارة التي امتلكها منذ 19 عامًا. 

وفي غضون 3 ساعات فقط، رصد أحد المتابعين السيارة متوقفة في شارع سكني وأبلغ هاريس بموقعها.

معجب يستعيد سيارة المذيع 

سارع هاريس إلى الموقع، حيث وجد السيارة متوقفة على الرصيف، بفضل متابعة أحد معجبيه الذي انتظر بجوارها حتى وصوله. 

وعلى الرغم من تعرض السيارة لبعض الأضرار، مثل كبح عجلة واحدة وتلف مفتاح التشغيل، أكد هاريس أن حالتها العامة جيدة وأنه يعتبر نفسه محظوظًا باستعادتها بهذه السرعة.

وأكد هاريس أن استعادة السيارة لم تكن ممكنة بهذه السرعة لولا دعم متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الشرطة لم تكن وراء العثور عليها.

سيارة سرقة سيارة كريس هاريس توب جير

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