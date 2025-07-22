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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جلسة تصوير جديدة لـ عبير صبري تكشف عن زيادة وزنها |شاهد

عبير صبرى خضعت لجسلة تصوير جديدة كشفت عن زيادة وزنها|شاهد
عبير صبرى خضعت لجسلة تصوير جديدة كشفت عن زيادة وزنها|شاهد
رنا عصمت

شاركت الفنانة عبير صبرى، جمهورها بجلسة تصوير جديدة خضعت لها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ولفتت عبير صبرى الأنظار بزيادة وزنها البسيطة من خلال ارتدائها فستانا باللون الأحمر و هو ما علق عليه البعض من  الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى بأنها زادت فى الوزن.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت  عبير صبرى على وضع المساحيق من المكياج البسيط ووضعت احمر الشفاه باللون الأحمر الذى تماشى مع لون الفستان و قامت بترك شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها.

وتعتمد  عبير صبرى،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

إليكم الصور..

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عبير صبرى خضعت لجسلة تصوير جديدة كشفت عن زيادة وزنهاشاهد عبير صبري صور عبير صبرى

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