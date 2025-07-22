احتجزتها حماتها بمسكن الزوجية.. صرخة ربة منزل أمام محكمة الأسرة

أقامت ربة منزل دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة تتهم زوجها بهجرها والسفر للخارج وتركها لحماتها تتحكم فيها وتحتجزها بمسكن الزوجية.

قالت الزوجة في دعواها إن زوجها سافر خارج مصر للعمل، وهجرها لمدة عامين، وترك والدته تتحكم بها بعد أن احتجزتها بمسكن الزوجية، ورفضت عودتها لأهلها وهددها زوجها حال تركها للمنزل بإسقاط حضانتها عن طفلتها لتعيش في عذات.

وأضافت الزوجة وهي تصرخ أنها تعرضت للعنف علي يد حماتها بعد أن احتجزتها بمنزل الزوجية والتعدي عليها بالضرب والتهديد لتوقيع تنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

لم تجد سوى محكمة الأسرة لتنقذها من أن تعيش خادمة لحماتها وبناتها – على حد وصفها - وقدمت مستندات للمحكمة تفيد الإصابات التي لحقت بجسدها، وقررت المحكمة التأجيل للفصل فى الدعوى.