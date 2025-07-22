قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد
ذكر بسيط يحبه الله عز وجل لن يأخذ دقيقة من وقتك.. ردده الآن فثوابه عظيم
31 يوليو.. بدء فترة الصمت الدعائي للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس مجلس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
المقاومة تنهي حياة جندي وتصيب ضابطًا بلواء جولاني في معارك غزة
لحملة الإعدادية .. فتح باب التقديم في معهد الكوزن المصري الياباني
موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد .. ودرجات الحرارة تتجاوز 43 درجة
استهداف مطارَ اللُّد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي
موعد صرف معاشات شهر أغسطس بالزيادة الجديدة |احسب قبضك
نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين
آخر شهر يوليو.. موعد انتهاء دعاية المرشحين لـ انتخابات مجلس الشيوخ
لتعزيز التعاون المشترك.. وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره النيجيري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر أغسطس بالزيادة الجديدة |احسب قبضك

معاشات
معاشات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ينتظر الكثير من أصحاب المعاشات وأسرهم موعد صرف المعاشات كل شهر، حيث يبدأ صرف معاشات شهر أغسطس 2025 أول الشهر .

ومع اقتراب موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 ، تتزايد التساؤلات حول مواعيد وآليات الصرف من منافذ بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، وماكينات الـATM، في ظل حرص الدولة على تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم وتيسير عمليات الصرف، و سُبل العيش الكريم.

وتبدأ  عملية صرف معاشات شهر أغسطس 2025 أول يوم فى شهر أغسطس من جميع منافذ الصرف من فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات ال ATM .

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025   

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لوضع كافة  الترتيبات اللازمة لموعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025   ، وذلك متضمن الزيادة الجديد بنسبة 15%.

وكان فى وقت سابق قد  ووجه اللواء جمال  عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير الى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ اعتبارا من اول يوليو  تعكس اهتمام الربيس بتعزيز الحماية الاجتماعية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

واوضح عوض ان الحد الاقصى للزيادة   2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة  الزيادة 70 مليار  سنويا.

أصحاب المعاشات صرف المعاشات صرف معاشات شهر أغسطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

اجتماع النقابة العامة للعاملين بالمرافق

3 مطالب عاجلة للعاملين بشركات مياه الشرب.. العلاوة الدورية أبرزها

أمين خطاب مطرب مهرجانات

بعد ضبطه في كمين.. مطرب مهرجانات شهير يواجه الحبس بسبب المخدرات

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يكشف عن برنامج عجيب غريب للذكر.. تعرف عليه

صلاة المرأة

متى تتوقف المرأة عن الصلاة وقت الحيض؟ اعرف الرأي الشرعي

هل النية شرط لصحة الوضوء

هل النية شرط لصحة الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

بالصور

بويك تودع سيارتها الشهيرة وتستبدلها بواحدة صغيرة

بويك
بويك
بويك

معجب يعثر على سيارة مذيع شهير قبل أن تتحرك الشرطة

سيارة كريس هاريس
سيارة كريس هاريس
سيارة كريس هاريس

جلسة تصوير جديدة لـ عبير صبري تكشف عن زيادة وزنها |شاهد

عبير صبرى خضعت لجسلة تصوير جديدة كشفت عن زيادة وزنها|شاهد
عبير صبرى خضعت لجسلة تصوير جديدة كشفت عن زيادة وزنها|شاهد
عبير صبرى خضعت لجسلة تصوير جديدة كشفت عن زيادة وزنها|شاهد

نتيجته خيّبت أملك؟ لا تنهاري..نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب

.نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب
.نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب
.نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد