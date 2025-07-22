15 شهيدًا و50 مصابًا في مجـ.ـزرة جديدة غرب غزة.. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في خيام النازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إلى 15 شهيدًا ونحو 50 مصابًا، وسط أنباء عن وجود عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

وأكدت قناة القاهرة الإخبارية أن القصف استهدف بشكل مباشر تجمعات للنازحين، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية جسيمة في صفوف المدنيين.

جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ من اليمن وصفارات الإنذار تدوي

في سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد صاروخ أُطلق من اليمن، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق. ولم تُعلن حتى اللحظة أي جهة مسؤوليتها عن الإطلاق، كما لم يُعلن عن وقوع إصابات أو أضرار.