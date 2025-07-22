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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

30 سبتمبر.. أولى جلسات معارضة هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة

30 سبتمبر.. أولى جلسات معارضة هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة
30 سبتمبر.. أولى جلسات معارضة هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة
رامي المهدي

حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية 30 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات المعارضة المقدمة من البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة في التحريض على الفسق.

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل زوج البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامه بالاعتداء عليها بالضرب في الفيديو الشهير داخل شقته بالقاهرة الجديدة، بضمان محل إقامته.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على هدير عبد الرازق وزوجها للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليهما.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات مع الثنائي، في ظل اتهامات تتعلق بنشر محتوى غير لائق، والتحريض على الفسق، وتداول مشاهد تخدش الحياء العام، إلى جانب احتمالية وجود شبهة ابتزاز إلكتروني وتسجيل مشاهد دون علم الطرف الآخر، وهي اتهامات قد تُغيّر مسار القضية حال ثبوتها.

محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية البلوجر هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق

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