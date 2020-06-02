لليوم الثاني.. إسبانيا تسجل صفر وفيات يومية بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل صفر وفيات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.









وأكدت الوزارة أمس عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.









وكان رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، قال إن الأسبوعين المقبلين سيكونان آخر أسابيع الحظرـ وسيتمكن المواطنون من الخروج وممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعد توقف حالات الوفاة .









وتستعد إسبانيا في الأيام القادمة لاستعادة السياحة وخروج المواطنين إلى اعمالهم و ممارسة حياتهم بشكل عادي مرة أخرى بعد شهور من الانغلاق والعزلة .









وتراجع مؤشر الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، حيث سبق أن بلغ هذا العدد حالة واحدة في إحصائيات كل من 27 و28 مايو، وحالتين في 29 مايو، و4 حالات في 30 مايو، و2 في 31 مايو. بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.









وتحتل إسبانيا المرتبة السادسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل، من حيث تعداد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس، فيما تحتل المرتبة الخامسة من حيث الإصابات به.