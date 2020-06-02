وفاة والد الفنان محمد نور

نشر الفنان محمد نور صورة برفقة والده عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" .





وعلق محمد نور على الصورة قائلا : إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي أبويا الحاج نور الحفناوي اسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة إنا لله وإنا إليه راجعون.





من ناحية أخرى، أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "ورقة جمعية"، اغنية "أمي"، وهي الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم، والتي لحنها وغناها محمد نور، ووزعها "زووم"، وكتبها أحمد علاء .







