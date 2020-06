وفاة والد الفنان محمد نور

View this post on Instagram

ان لله وان اليه راجعون توفي أبويا الحاج نور الحفناوي اسالكم الدعاء وقراءه الفاتحة ان لله وان اليه راجعون ان شاء الله انا هكون في مستشفي النسايم في التجمع الخامس الساعه ١٢ الظهر الي يحب يجي ونطلع علي الدفنه ورا بعض ربنا يرحمه رحمه واسعه