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فن

وفاة والد الفنان محمد نور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:37 م
محمد نور
محمد نور
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عمر صبحي
نشر الفنان محمد نور صورة برفقة والده عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" .

وعلق محمد نور على الصورة قائلا : إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي أبويا الحاج نور الحفناوي اسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة إنا لله وإنا إليه راجعون. 

 من ناحية أخرى، أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "ورقة جمعية"، اغنية "أمي"، وهي الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم، والتي لحنها وغناها محمد نور، ووزعها "زووم"، وكتبها أحمد علاء .


يذكر أن ألبوم "الصيف ابتدى" لـ محمد نور، شارك فيه عدد من كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي من بينهم الملحنين: الفنان رامي جمال، وخالد عز، ومن الشعراء شارك تامر حسين، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله.
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