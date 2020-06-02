ارتفاع قتلى احتجاجات الأمريكية إلى 10 أشخاص

أعلنت السلطات الأمريكية، عن مقتل 3 أشخاص جدد خلال الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها الولايات المتحدة الليلة الماضية.





وبذلك يرتفع إجمالي ضحايا الاحتجاجات الأخيرة إلى 10 أشخاص.





وقالت سلطات سيسيرو في ضواحي شيكاغو إن شخصين قتلوا واعتقل 60 آخرين خلال أعمال الشغب التي طالت المدينة الصغيرة الليلة الماضية، دون ذكر أي معلومات حول أسباب سقوط القتيلين.





كما قتل شخص واحد في مدينة لاس فيجاس خلال اشتباكات مع الشرطة المحلية.



