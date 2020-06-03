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تعليم

عبر فيس بوك .. جامعة حلوان تخصص خدمة للرد على استفسارات هيئة التدريس حول كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:21 ص
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر



فى ظل زيادة عدد حالات مصابين وباء كورونا المستجد بمصر وتفعيل وزارة الصخة بروتوكول العلاج المنزلى ، اكلقت بعض الجامعات المصرية خدمات لاعضاء هيئة التدريس ، لارسال الطرق الوقائية من الفيروس .



و اطلقت جامعة حلوان خدمة للرد على جميع استفسارات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكليات جامعة حلوان وقطاعاتها المختلفة فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد ، عبر اطلاق مجموعة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

 ويتم ذالك بواسطة اساتذة من كلية الطب و بإشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض المتوطنة والمعدية بكلية الطب جامعة حلوان.  لتقديم النصائح و الطرق  الوقاىية ، الخاصة بفيروس كورونا المستجد


ويمكن الدخول الى هذه المجموعة عبر هذا الرابط .


جدير بالذكر ان جامعة حلوان قد فرضت ارتداء الكمامات اجباريا داخل الجامة منذ يوم ٣٠ مايو للحفاظ على صحة العاملين بها و للوقاية من فيروس كورونا .
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