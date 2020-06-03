عبر فيس بوك .. جامعة حلوان تخصص خدمة للرد على استفسارات هيئة التدريس حول كورونا

فى ظل زيادة عدد حالات مصابين وباء كورونا المستجد بمصر وتفعيل وزارة الصخة بروتوكول العلاج المنزلى ، اكلقت بعض الجامعات المصرية خدمات لاعضاء هيئة التدريس ، لارسال الطرق الوقائية من الفيروس .
و اطلقت جامعة حلوان خدمة للرد على جميع استفسارات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكليات جامعة حلوان وقطاعاتها المختلفة فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد ، عبر اطلاق مجموعة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .
اقرأ ايضا:ويتم ذالك بواسطة اساتذة من كلية الطب و بإشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض المتوطنة والمعدية بكلية الطب جامعة حلوان. لتقديم النصائح و الطرق الوقاىية ، الخاصة بفيروس كورونا المستجد
إبداعات تراثية.. أول معرض افتراضي بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
جامعة حلوان: جارى العمل على تخصيص مبنى عزل للعاملين بالجامعة
إبداعات تراثية.. أول معرض افتراضي بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
جامعة حلوان: جارى العمل على تخصيص مبنى عزل للعاملين بالجامعة
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جدير بالذكر ان جامعة حلوان قد فرضت ارتداء الكمامات اجباريا داخل الجامة منذ يوم ٣٠ مايو للحفاظ على صحة العاملين بها و للوقاية من فيروس كورونا .