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برلمان

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة تداول المعلومات دون موافقة صاحبها.. تفاصيل

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:46 م
الحبس
الحبس
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حسن رضوان
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا، وضع عدد من الضوابط لتجريم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها.


وفى هذا الصدد، نرصد أبرز العقوبات التى تضمنها القانون وهى كالآتى: 

سجن وغرامة

- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون، كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون.

- الحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية.

- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى.

عقوبة تداول المعلومات دون موافقة صاحبها

- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

ترخيص

حظر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص.
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