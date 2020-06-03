ترامب: نيويوك غارقة في الفوضى والدمار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفوضى وغياب القانون والدمار يسيطرون على نيويورك، متسائلا عن مدى استعداد حاكم الولاية لطلب الدعم من الحكومة الفيدرالية.





وفي وقت سابق، رفض حاكم نيويورك استدعاء الحرس الوطني للمساعدة في وقف أعمال الشغب التي تجتاح مناطق مختلفة في البلاد، على خلفية مقتل الأمريكي ذو الأصول الافريقية جورج فلويد.





ووصف ترامب، موقف حاكم نيويورك، أندرو كومو، تجاه الأحداث، بـ"الناعم"، مطالبا بتدخل فوري للحرس الوطني.



