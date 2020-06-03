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أخبار العالم

ترامب: نيويوك غارقة في الفوضى والدمار

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:35 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفوضى وغياب القانون والدمار يسيطرون على نيويورك، متسائلا عن مدى استعداد حاكم الولاية لطلب الدعم من الحكومة الفيدرالية.

وفي وقت سابق، رفض حاكم نيويورك استدعاء الحرس الوطني للمساعدة في وقف أعمال الشغب التي تجتاح مناطق مختلفة في البلاد، على خلفية مقتل الأمريكي ذو الأصول الافريقية جورج فلويد.

ووصف ترامب، موقف حاكم نيويورك، أندرو كومو، تجاه الأحداث، بـ"الناعم"، مطالبا بتدخل فوري للحرس الوطني.

واستدعت 26 ولاية أمريكية، قوات الحرس الوطني، بما في ذلك مقاطعة كولومبيا، مع فرض حظر تجول في نحو 80 منطقة، وسط احتجاجات تعم البلاد على خلفية مقتل فلويد على يد الشرطة بعد تثبيته أرضا من قبل أحد أفراد الأمن.
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