AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استطلاع رويتز: معظم الأمريكيين يرفضون رد فعل ترامب تجاه الاحتجاجات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:23 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
قسم الخارجي
كشف استطلاع رأي حديث، عن تعاطف معظم الأمريكيين في البلاد مع الاحتجاجات الغاضبة في البلاد، على خلفية مقتل جورج فلويد، بينما يرفض المواطنون رد فعل الرئيس دونالد ترامب تجاهها.

ويبين الاستطلاع الذي أجرته "رويترز/إبسوس" أن 64% من الأمريكيين "يتعاطفون مع من يخرجون للتظاهر في الوقت الحالي"، بينما قال 27 % إنهم لا يشعرون بالتعاطف مع المحتجين، فيما ذكر 9% أنهم غير متأكدين.

اقرأ أيضا:

وبحسب الدراسة، رأى 55% من الأمريكيين أنهم لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الاحتجاجات بما في ذلك 40% قالوا إنهم يرفضون ذلك "بشدة".

وأشار الاستطلاع إلى اتباع دونالد ترامب نهجا صارما مع الاحتجاجات، حيث هدد بنشر الجيش للتعامل مع المتظاهرين.

أجريت رويترز الاستطلاع على الإنترنت، نجليزية على مستوى الولايات المتحدة بمشاركة 1004 أمريكيين بالغين، حيث يبلغ نسبة الخطأ 4% بالزيادة أو النقصان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا كلمة السر.. استطلاع يكشف تراجع شعبية ترامب أمام بايدن

التزموا بحظر التجول.. ميلانيا ترامب تعلق على استمرار الاحتجاجات أمام البيت الأبيض

ترشيحاتنا

والد طالبة ثانوية عامة مصابة بكورونا يستغيث بوزير التعليم.. وشوقي يستجيب ويسمح بتأجيل امتحاناتها

عبر شراء السندات والـ SMS.. إثيوبيا تكشف حجم تبرعات سد النهضة

نشأت الديهي: تهيئة الرأي العام الإثيوبي لقبول التوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة

بصورة نادرة من طفولتها .. هالة صدقي تحتفل بعيد ميلادها

عضو سابق في الكاف: مصطفى مراد فهمي استشار رئيس الأهلي في وضع معايير لقب نادي القرن.. فيديو

وفاة والد الفنان خالد منصور.. والجنازة غدا

AdvertisementS

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد تنمر رواد السوشيال ميديا عليها

بعد تراجع إصابات كورونا في أوروبا .. طبيب ألماني يزف بشرى للمصريين حول الفيروس القاتل

إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا.. شاهد

والد طالبة ثانوية عامة مصابة بكورونا يستغيث بوزير التعليم.. وشوقي يستجيب ويسمح بتأجيل امتحاناتها

الصحة توجه مناشدة إلى سكان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية

تراجع جديد.. الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

ادعولنا.. كيف أعلنت زوجة أحمد فتحي إصابتها وبناتها بـ فيروس كورونا

فريق عمل مجدي يعقوب يحقق أمنية الطبيب المصاب بفقدان الرؤية.. فيديو

استبدلوها بالمراوح .. الأرصاد تحذر من استخدام التكييفات فى زمن كورونا.. فيديو

شاهد.. أحمد موسى يقدم التحية لـ تركي آل الشيخ على الهواء

ندعو لها.. طبيب بعزل الإسماعيلية يكشف تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

بلاتر: سحب تنظيم كأس العالم من قطر ممكن.. وترشيح 4 دول لاستضافته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة لـ منظر طبيعي تدمر الهواتف كليًا.. احذر تحميلها

أقوى الفيتامينات والمشروبات.. روشتة كاملة لتقوية المناعة لمواجهة كورونا

لأول مرة فى السعودية .. أول بورشه تايكان كهربائية فى الأسواق.. صور