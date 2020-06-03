استطلاع رويتز: معظم الأمريكيين يرفضون رد فعل ترامب تجاه الاحتجاجات

كشف استطلاع رأي حديث، عن تعاطف معظم الأمريكيين في البلاد مع الاحتجاجات الغاضبة في البلاد، على خلفية مقتل جورج فلويد، بينما يرفض المواطنون رد فعل الرئيس دونالد ترامب تجاهها.





ويبين الاستطلاع الذي أجرته "رويترز/إبسوس" أن 64% من الأمريكيين "يتعاطفون مع من يخرجون للتظاهر في الوقت الحالي"، بينما قال 27 % إنهم لا يشعرون بالتعاطف مع المحتجين، فيما ذكر 9% أنهم غير متأكدين.





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وبحسب الدراسة، رأى 55% من الأمريكيين أنهم لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الاحتجاجات بما في ذلك 40% قالوا إنهم يرفضون ذلك "بشدة".





وأشار الاستطلاع إلى اتباع دونالد ترامب نهجا صارما مع الاحتجاجات، حيث هدد بنشر الجيش للتعامل مع المتظاهرين.



