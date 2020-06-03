ترامب: واشنطن كانت المكان الأكثر أماناً على الأرض الليلة الماضية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر"، إن العاصمة واشنطن كانت، الليلة الماضية، المكان "الأكثر أمانا على الأرض".





وفي وقت سابق، وصف ترامب الاحتجاجات في بلاده على خلفية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويدـ بـ"أعمال الإرهاب"، مشيدا بتعامل قوات الأمن مع المحتجين في العاصمة واشنطن "لفرض الهيمنة".





وأشاد ترامب باعتقال عدد من المحتجين خلال أعمال العنف في مختلف المدن الأمريكية، بينما تستمر الاحتجاجات في أكثر من 30 مدينة ضد عنصرية الشرطة على خلفية مقتل فلويد على يد الأمن.



