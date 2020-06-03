AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: واشنطن كانت المكان الأكثر أماناً على الأرض الليلة الماضية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:25 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر"، إن العاصمة واشنطن كانت، الليلة الماضية، المكان "الأكثر أمانا على الأرض".

وفي وقت سابق، وصف ترامب الاحتجاجات في بلاده على خلفية مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويدـ بـ"أعمال الإرهاب"، مشيدا بتعامل قوات الأمن مع المحتجين في العاصمة واشنطن "لفرض الهيمنة".

وأشاد ترامب باعتقال عدد من المحتجين خلال أعمال العنف في مختلف المدن الأمريكية، بينما تستمر الاحتجاجات في أكثر من 30 مدينة ضد عنصرية الشرطة على خلفية مقتل فلويد على يد الأمن.

وفي السابق، أعلنت شرطة واشنطن اعتقال أكثر من 300 محتج بسبب انتهاك حظر التجول والمشاركة في أعمال الشغب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: قوات الحرس الوطني تصل منيابوليس

ذبح ضابط شرطة بولاية فلوريدا من رقبته وسط الاحتجاجات الغاضبة لمقتل فلويد

اعتقال أكثر من 340 شخصا في مدينة نيويورك وسط احتجاجات جورج فلويد

نشر 5 آلاف من الحرس الوطني الأمريكي في 15 ولاية بعد مقتل جورج فلويد

لحظة اعتقال جورج فلويد.. فيديو جديد قبل ثوان من مقتله

مقتل جورج فلويد.. فرض حالة الطوارئ في ولاية فرجينيا بعد أعمال عنف

ترشيحاتنا

تحرش رياضي.. مرتضى منصور يرد على بيان الأهلي عبر قناة الزمالك

القرار بيد الحكومة.. وزير الطيران يكشف حقيقة إلغاء العزل الصحي للعائدين من الخارج واستبداله بالمنزلي.. فيديو

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد تنمر رواد السوشيال ميديا عليها

الزمالك على بعد خطوة من التعاقد مع مهاجم سبورتنج لشبونة السابق.. فيديو

مدرب منتخب مصر السابق يوجه رسالة قوية للخطيب بعد قرارات اليوم

الأولى توفيت والثانية تحتاج الدعاء.. أول رائد فضاء مصري يروي مأساة شقيقتيه مع فيروس كورونا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورم وحكة .. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

تركت زجاجة الطلاء.. خطأ من أم يحوّل أجساد أطفالها إلى اللون الأخضر.. صور

أكلة جديدة .. طريقة عمل وافل البطاطس