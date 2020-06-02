ترامب يهاجم جو بايدن من جديد: النعسان لم يفعل شيئا على مدار عمله السياسي

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما جديدا، الثلاثاء، على نائب الرئيس السابق جو بايدن والمرشح المحتمل للانتخابات الأمريكية المقبلة.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "جو النائم، مارس السياسة لـ 40 عاما، ولم يفعل شيئا.. والآن يدَّعي بأنه يملك الإجابات، وهو لا يعرف حتى الأسئلة".
وأضاف "الضعف لن يهزم أبدا الفوضويين واللصوص والبلطجية.. وكان جو بايدن دائما، ضعيفا طوال حياته السياسية".
وكان نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، أكد أن الرئيس دونالد ترامب، مهتم بالسلطة أكثر من المبادئ، مطالبًا إياه بالاهتمام بكل الأمريكيين وليس ممولي حملته فقط.