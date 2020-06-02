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أخبار العالم

ترامب يهاجم جو بايدن من جديد: النعسان لم يفعل شيئا على مدار عمله السياسي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:58 م
جو بايدن وترامب
جو بايدن وترامب
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شيماء مصطفى
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما جديدا، الثلاثاء، على نائب الرئيس السابق جو بايدن والمرشح المحتمل للانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "جو النائم، مارس السياسة لـ 40 عاما، ولم يفعل شيئا.. والآن يدَّعي بأنه يملك الإجابات، وهو لا يعرف حتى الأسئلة".

وأضاف "الضعف لن يهزم أبدا الفوضويين واللصوص والبلطجية.. وكان جو بايدن دائما، ضعيفا طوال حياته السياسية".

وكان نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، أكد أن الرئيس دونالد ترامب، مهتم بالسلطة أكثر من المبادئ، مطالبًا إياه بالاهتمام بكل الأمريكيين وليس ممولي حملته فقط.

ودعا بايدن، خلال مؤتمر صحفي له، الثلاثاء، ترامب، إلى تزويد حكام الولايات بالموارد اللازمة للتعامل الصحيح مع أية مشكلات.

وأعرب عن رفضه استخدام الشرطة العنف أو الإفراط في استخدام القوة ضد المحتجين، مؤكدا ضرورة وجود قوات أمن مجتمعية حقيقية تتصرف بشكل صحيح.

كما علق على ظهور ترامب أمس أمام الكنيسة الأثرية وإمساكه الكتاب المقدس في يده. 

وقال جو بايدن "كنت أتمنى أن يفتح ترمب الإنجيل فلو فعل ذلك لتعلم معنى عبارة أحبوا بعضكم البعض".
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